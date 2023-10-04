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    • «РБ Лейпциг» – «Манчестер Сити»: прогноз на матч 2 тура Лиги чемпионов, 4 октября

    «РБ Лейпциг» – «Манчестер Сити»: прогноз на матч 2 тура Лиги чемпионов, 4 октября

    В среду, 4 октября, «РБ Лейпциг» на своем поле сыграет с «Манчестер Сити». Игра состоится в рамках 2 тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра начнется в 22:00 по мск.

    «РБ Лейпциг»

    Команда лидирует в группе G. «РБ Лейпциг» в первом туре группового этапа обыграл «Янг Бойз»– 3:1. Голами у немцев отметились Симакан, Шлагер, Шешко. Ассисты на свой счет записали Раум, Кампль, Хенрихс. Подопечные Розе лидируют в группе, имея в своем активе 3 очка – столько же и «Манчестер Сити».

    «Манчестер Сити»

    Подопечные Гвардиолы выиграли в первом туре «Црвену Звезду» со счетом 3:1. Голами в составе «Манчестер Сити» отличились Хулиан Альварес (оформил дубль), а также Родриго Эрнандес. Ассисты на свой счет записали Холланд и Фоден.

    Факты о личных встречах

    История противостояния команд насчитывает 4 матча, в которых «РБ Лейпциг» побеждал лишь однажды, а две встречи выиграл «Манчестер Сити».

    Прогноз на матч «РБ Лейпциг» – «Манчестер Сити»

    Несмотря на турнирное положение команд, а оба коллектива лидируют в турнирной таблице, «Манчестер Сити» выглядит фаворитом встречи. На наш взгляд, победа достанется подопечным Гвардиолы. Наш прогноз – победа «Манчестер Сити» (1.77).

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    Источник: Бомбардир

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    04.10.2023 07:45
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