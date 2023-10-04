«Офсайд, причем очевидный»: экс-судья РПЛ – о втором голе «Динамо» «Спартаку»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов разобрал спорные судейские решения в кубковом матче «Динамо» – «Спартак» (3:0).

«Повторы не дают 100% доказательств, что мяч попал в руку Бителло. Так что его гол засчитан верно.

А второй гол «Динамо» засчитывать было нельзя, там был офсайд у Фомина, причeм очевидный.

В матче «Краснодара» и «Урала» VAR вмешался, а тут офсайд первый помощник не зафиксировал, поэтому VAR вмешаться не мог, а линий у нас нет», – сказал Федотов.

Фото: скриншот из трансляции «Матч ТВ».