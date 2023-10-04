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  • «Офсайд, причем очевидный»: экс-судья РПЛ – о втором голе «Динамо» «Спартаку»

«Офсайд, причем очевидный»: экс-судья РПЛ – о втором голе «Динамо» «Спартаку»

4 октября 2023, 19:01
19

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов разобрал спорные судейские решения в кубковом матче «Динамо» – «Спартак» (3:0).

«Повторы не дают 100% доказательств, что мяч попал в руку Бителло. Так что его гол засчитан верно.

А второй гол «Динамо» засчитывать было нельзя, там был офсайд у Фомина, причeм очевидный.

В матче «Краснодара» и «Урала» VAR вмешался, а тут офсайд первый помощник не зафиксировал, поэтому VAR вмешаться не мог, а линий у нас нет», – сказал Федотов.

Фото: скриншот из трансляции «Матч ТВ».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Спартак Динамо
Комментарии (19)
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derrik2000
1696435543
Чё, ентот Федотов несёт??? Какой на хрен офсайд??? На ноги, НА НОГИ ПОСЛЕДНЕГО ЗАЩИТНИКА Спартака и Фомина посмотрите!
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Project Бабангида
1696436001
ну очевидно же что развязанный шнурок Фомина залез в офсайд )
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Garrincha58
1696436123
а зачем тут этот Федот свои пять копеек вставляет офсайдных линий нет и если боковой флаг не поднял ВАР не имеет права вмешиваться таковы сейчас у нас в РПЛ бедных реалии за то на зарплаты этим чудикам со свистком деньги есть им зарплаты с 1 октября вдвое повышают
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NewLife
1696438059
Москалев это клоун из судейской бригады хейтеров Спрартака. Мартинсу локтем по кадыку, а этот лже-арбитр свистит в другую сторону, козел.
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лоист
1696438222
по этой фотки не возможно определить
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alefreddy
1696443011
какая разница был или не был если команда на поле отбывала время.Могли и больше насыпать никакой обороне
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