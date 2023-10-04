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    • «Офсайд, причем очевидный»: экс-судья РПЛ – о втором голе «Динамо» «Спартаку»

    «Офсайд, причем очевидный»: экс-судья РПЛ – о втором голе «Динамо» «Спартаку»

    Бывший судья РПЛ Игорь Федотов разобрал спорные судейские решения в кубковом матче «Динамо» – «Спартак» (3:0).

    «Повторы не дают 100% доказательств, что мяч попал в руку Бителло. Так что его гол засчитан верно.

    А второй гол «Динамо» засчитывать было нельзя, там был офсайд у Фомина, причeм очевидный.

    В матче «Краснодара» и «Урала» VAR вмешался, а тут офсайд первый помощник не зафиксировал, поэтому VAR вмешаться не мог, а линий у нас нет», – сказал Федотов.

    Фото: скриншот из трансляции «Матч ТВ».

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.10.2023 19:01
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    Комментарии36
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    • ...
      Рейтинг: +3413

      alefreddy 4 октября, 21:10

      какая разница был или не был если команда на поле отбывала время.Могли и больше насыпать никакой обороне

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4499

      ПалкоВводецъ (returned) 4 октября, 20:10

      С такого ракурса увидели офсайд? чистый гол. Гыгыгы 3 раза тем кто считает, что был офсайд.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +241

      Клубничный 4 октября, 20:07

      Где все наши - чего вы боитесь, идите сюда, и объясните рылам что вы о них думаете!!!

      Стыдно за мазутных отродий, ой как стыдно!!!

      Слава Пупсику и его ипостасям - он ничего не боится!!!! (Ух, написал бы еще, но боюсь, уже много удалил сам)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +241

      Клубничный > Клубничный 4 октября, 20:14

      Эх, видили бы вы предыдущий коммент, но увы, он провисел меньше 2 минут, потом автор (сильно пьяный) испугался и скорей удалил коммент, на всякий случай. Сами знаете в какой стране мы живем!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +241

      Клубничный 4 октября, 20:01

      Зенит Чемпион, ссать на спартак поганый!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +713

      The only one 4 октября, 20:01

      «Спартак» пробил в створ в 15 раз меньше «Динамо» и по сути вообще не играл, кроме вратаря. А вы тут на пену исходите: был офсайд, не был. Науке это неизвестно. Фанаты Спартака- скажите спасибо, что Динамо до сих пор лихорадит. А то можно было бы посмеяться над просто неприличным счётом.

      3
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      Рейтинг: +301

      логист 4 октября, 19:50

      по этой фотки не возможно определить

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20175

      NewLife > логист 4 октября, 20:02

      Зато по твоему комменту можно определить, что у тебя 2 по русскому.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +301

      логист > NewLife 4 октября, 20:44

      обломался 3 ))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20175

      NewLife > логист 4 октября, 20:46

      Поздравляю !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +20175

      NewLife 4 октября, 19:47

      Москалев это клоун из судейской бригады хейтеров Спрартака.
      Мартинсу локтем по кадыку, а этот лже-арбитр свистит в другую сторону, козел.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +713

      The only one > NewLife 4 октября, 19:53

      Мартинсу локтем по кадыку, а этот лже-арбитр свистит в другую сторону. А что до этого сделал Мартинс? Почему локоть непроизвольно отлетел?Или у тебя мозги в одну сторону заточены?

      2
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      ...
      Рейтинг: +20175

      NewLife > The only one 4 октября, 20:01

      Непроизвольно отлетают только твои говно - высеры, объективный ты, единственный.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +713

      The only one > NewLife 4 октября, 20:04

      В этом вся твоя культура, образованный ты наш. Дальше речи дебилоида ты не ушёл. Неандерталец против тебя- супер культурный человек.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1396

      Айболид > NewLife 4 октября, 21:57

      Ты слишком яростно бесишься рыло .)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +241

      Клубничный 4 октября, 19:19

      А чего они счет не написали уроды, я даже не знаю как кончилась игра, хоть играли не два "Г", а двое мразей.

      Зенит Чемпион!!!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +713

      The only one > Клубничный 4 октября, 19:54

      Мразь это то существо, которое не уважает соперников. Угадай- кто это?

      3
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      ...
      Рейтинг: +241

      Клубничный > The only one 4 октября, 19:59

      Наверное ты!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +241

      Клубничный > The only one 4 октября, 19:59

      Стыдно за тебя, ой как стыдно!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +713

      The only one > Клубничный 4 октября, 20:05

      Сначала в зеркало посмотри, амёбообразный

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +713

      The only one > Клубничный 4 октября, 20:06

      Стыдно за смад, идущий из твоего пищеприёмника.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +18037

      Garrincha58 4 октября, 19:15

      а зачем тут этот Федот свои пять копеек вставляет офсайдных линий нет и если боковой флаг не поднял ВАР не имеет права вмешиваться таковы сейчас у нас в РПЛ бедных реалии за то на зарплаты этим чудикам со свистком деньги есть им зарплаты с 1 октября вдвое повышают

      2
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      ...
      Рейтинг: +241

      Клубничный > Garrincha58 4 октября, 19:21

      Стыдно за ромбик, который на всех помойках раздают. Ой как стыдно.

      Зенит Чемпион!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +40486

      Project Бабангида 4 октября, 19:13

      ну очевидно же что развязанный шнурок Фомина залез в офсайд )

      4
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      ...
      Рейтинг: +713

      The only one > Project Бабангида 4 октября, 19:56

      Нее, в офсайде было его дыхание, а это, по мнению "суперэксперта" недопустимо.

      2
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