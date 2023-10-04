Филимонов назвал тренера, который должен возглавить «Спартак» вместо Абаскаля

Экс-вратарь «Спартака» Александр Филимонов раскритиковал игру московского клуба в этом сезоне РПЛ.

– Как вам сейчас «Спартак»?

– Говорить особо нечего – люди все видят и понимают. Думаю, тренер уже ничего не сможет сделать с этой командой.

– Есть ли вина руководства за происходящее в клубе?

– Руководящий состав всегда несет ответственность за тех, кого назначает, кого приобретает и приглашает. Поэтому на нем точно лежит ответственность.

– Например, Черчесов смог бы исправить ситуацию?

– Да, он сможет. Особенно если учитывать его победный опыт с разными командами, который точно поможет. Черчесов сможет привнести что-то новое, стабильное и более весомое.

«Спартак» разгромно проиграл «Крыльям» – 0:4.

Команда идет на 5-м месте в таблице чемпионата.

Далее два дерби – с «Динамо» в Кубке и ЦСКА в лиге.

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