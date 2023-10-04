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    • Филимонов назвал тренера, который должен возглавить «Спартак» вместо Абаскаля

    Филимонов назвал тренера, который должен возглавить «Спартак» вместо Абаскаля

    Экс-вратарь «Спартака» Александр Филимонов раскритиковал игру московского клуба в этом сезоне РПЛ.

    – Как вам сейчас «Спартак»?

    – Говорить особо нечего – люди все видят и понимают. Думаю, тренер уже ничего не сможет сделать с этой командой.

    – Есть ли вина руководства за происходящее в клубе?

    – Руководящий состав всегда несет ответственность за тех, кого назначает, кого приобретает и приглашает. Поэтому на нем точно лежит ответственность.

    – Например, Черчесов смог бы исправить ситуацию?

    – Да, он сможет. Особенно если учитывать его победный опыт с разными командами, который точно поможет. Черчесов сможет привнести что-то новое, стабильное и более весомое.

    • «Спартак» разгромно проиграл «Крыльям» – 0:4.
    • Команда идет на 5-м месте в таблице чемпионата.
    • Далее два дерби – с «Динамо» в Кубке и ЦСКА в лиге.

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    Источник: Sport24

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    04.10.2023 15:59
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    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10171

      САДЫЧОК 4 октября, 19:12

      Нашли у кого, брать интервью.У, него лицо, не внушает доверия.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2218

      Fialet > САДЫЧОК 4 октября, 21:14

      Ржунимагу. Балшой плус.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +35516

      VVM1964 > САДЫЧОК 4 октября, 22:09

      А еще он - лысый )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3413

      alefreddy 4 октября, 17:47

      кроме Осинькина и может Юрана не стоит экспериментировать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11908

      ivany4 4 октября, 16:40

      Интересно, а если бы Филимону не назвали фамилию Черчеса, кого бы он выбрал?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3413

      alefreddy > ivany4 4 октября, 17:45

      себя не иначе

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1195

      Andrew01 4 октября, 16:32

      Зенит идет 4-м, 3 поражения в 10 играх, в прошлом сезоне всего было 2, про Семака почему не пишут и не ищут тренера???

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21951

      Cleaner 4 октября, 16:29

      Черчесов? Да, Черчесов! Так Спартаку и надо!!!

      РЖУ ни могу!!!...)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35516

      VVM1964 4 октября, 16:24

      Ну, кто следующий выскажется на тему тренера Спартака ???((( ЗАДОЛБАЛИ УЖЕ ДЕЛИТЬ ШКУРУ НЕ УБИТОГО МЕДВЕДЯ !!! (((

      4
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