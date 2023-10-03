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    • «Я смотрю, твои голы в Кубке снова обсуждают» – «Крылья» поддержали Писарского перед матчем с «Ахматом»

    «Я смотрю, твои голы в Кубке снова обсуждают» – «Крылья» поддержали Писарского перед матчем с «Ахматом»

    Владимир Писарский – главное открытие первой части прошлого сезона в РПЛ. В 15 матчах за «Оренбург» он забил 14 голов, а потом перешел в «Крылья Советов». Сезон-2022/23 Писарский заканчивал в Самаре с грустной статистикой: 0 голов в РПЛ, зато трижды он забил в Кубке.

    В этом сезоне у Писарского тоже много сложностей. В РПЛ он еще не забивал. Зато в кубковой встрече с «Балтикой» Писарский забил и расплакался после гола. После этой встречи он рассказывал: «Конечно, очень приятно забить, давно не забивал. Слава богу, что это случилось. Надеюсь, что дальше продолжу помогать команде забивать голы и отдавать голевые».

    «Крылья Советов» же придумали, как поддержать нападающего – выпустил такой ролик, который посвятил кубковой встрече с «Ахматом».

    Фото: телеграм-канал «Крыльев Советов»

    Источник: Бомбардир

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    03.10.2023 13:00
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