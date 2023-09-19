Писарский объяснил, почему заплакал после гола «Балтике»

Форвард «Крыльев Советов» Владимир Писарский объяснил свои эмоции в матче с «Балтикой». Нападающий заплакал, забив гол в первом тайме.

– Подождал партнера, не видел, темнота в глазах была. Кто там слева бежал – красавчик, увел игрока, а мне оставалось 1 на 1 разобраться. Слава богу, попал и забил. Очень рад, что команда вышла вперед.

– Ты так растрогался после гола. Давно не забивал?

– Можно сказать, давно не играл в старте. Конечно, очень приятно забить, давно не забивал. Слава богу, что это случилось. Надеюсь, что дальше продолжу помогать команде забивать голы и отдавать голевые.