Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Ахмата», 5-й тур кубка России по футболу на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября в 12:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Крылья Советов»: Фролов, Зотов, Евгеньев, Барач, Бейл, Костанца, Иванисеня, Ежов, Шитов, Карпицкий, Писарский.

Главный тренер: Игорь Осинькин

«Ахмат»: Опарин, Семенов, Челикович, Тодорович, Тимофеев, Бериша, Харин, Камило, Жуниор, Ильин, Конате.

Главный тренер: Мирослав Ромащенко

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Крылья Советов» – «Ахмат»