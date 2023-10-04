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    • «Крылья Советов» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2023

    «Крылья Советов» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Ахмата», 5-й тур кубка России по футболу на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября в 12:30 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Крылья Советов»: Фролов, Зотов, Евгеньев, Барач, Бейл, Костанца, Иванисеня, Ежов, Шитов, Карпицкий, Писарский.

    Главный тренер: Игорь Осинькин

    «Ахмат»: Опарин, Семенов, Челикович, Тодорович, Тимофеев, Бериша, Харин, Камило, Жуниор, Ильин, Конате.

    Главный тренер: Мирослав Ромащенко

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Крылья Советов» – «Ахмат»

    Крылья Советов-Ахмат смотреть онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.10.2023 10:55
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