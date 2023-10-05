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    • Тренер «Ахмата» посвятил Кадырову победу над «Крыльями Советов»: сегодня у главы Чечни день рождения

    Тренер «Ахмата» посвятил Кадырову победу над «Крыльями Советов»: сегодня у главы Чечни день рождения

    Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко упомянул главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова после кубкового матча с «Крыльями Советов».

    • Грозненцы разгромили соперника со счетом 3:0.
    • Команда обеспечила себе выход в следующий раунд Фонбет Кубка России.

    «Хотел бы начать с более важного для нас события. Для нашего клуба это очень великий человек и значимая фигура.

    Сегодня день рождения [исполнилось 47 лет] у нашего почетного президента клуба, главы Республики Чечня Рамзана Ахматовича Кадырова. Поэтому команда дарит победу ему на день рождения», – сказал Ромащенко.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.10.2023 13:07
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1735

      Sviro 5 октября, 15:00

      Слитая игра - разве достойный подарок для джигита? Тьфу!!!

      0
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      Рейтинг: +32

      Алимпаша-Геримов-yandex > Sviro 17 часов назад

      откуда инфа? Сам видел как бабки передавали?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16640

      Алексей З 5 октября, 13:49

      Разве это удивительно ?
      Послушайте какие оды поёт Г.Орлов тому же Миллеру, армейцы Гинеру , а спартаковцы Федуну.
      Чем Ромащенко удивил ?

      0
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      Рейтинг: +45

      wlad wm--google 5 октября, 13:34

      А он не сдох разве?)))

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