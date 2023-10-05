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  • Тренер «Ахмата» посвятил Кадырову победу над «Крыльями Советов»: сегодня у главы Чечни день рождения

Тренер «Ахмата» посвятил Кадырову победу над «Крыльями Советов»: сегодня у главы Чечни день рождения

5 октября 2023, 13:07
3

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко упомянул главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова после кубкового матча с «Крыльями Советов».

  • Грозненцы разгромили соперника со счетом 3:0.
  • Команда обеспечила себе выход в следующий раунд Фонбет Кубка России.

«Хотел бы начать с более важного для нас события. Для нашего клуба это очень великий человек и значимая фигура.

Сегодня день рождения [исполнилось 47 лет] у нашего почетного президента клуба, главы Республики Чечня Рамзана Ахматовича Кадырова. Поэтому команда дарит победу ему на день рождения», – сказал Ромащенко.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Ахмат Крылья Советов Ромащенко Мирослав
Комментарии (3)
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wlad wm--google
1696502086
А он не сдох разве?)))
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Sviro
1696507219
Слитая игра - разве достойный подарок для джигита? Тьфу!!!
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