Тренер «Ахмата» посвятил Кадырову победу над «Крыльями Советов»: сегодня у главы Чечни день рождения

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко упомянул главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова после кубкового матча с «Крыльями Советов».

Грозненцы разгромили соперника со счетом 3:0.

Команда обеспечила себе выход в следующий раунд Фонбет Кубка России.

«Хотел бы начать с более важного для нас события. Для нашего клуба это очень великий человек и значимая фигура.

Сегодня день рождения [исполнилось 47 лет] у нашего почетного президента клуба, главы Республики Чечня Рамзана Ахматовича Кадырова. Поэтому команда дарит победу ему на день рождения», – сказал Ромащенко.