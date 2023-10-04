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    • Обзор матча «Крылья Советов» – «Ахмат»: голы и лучшие моменты (видео)

    Обзор матча «Крылья Советов» – «Ахмат»: голы и лучшие моменты (видео)

    Футболисты «Ахмата» одержали разгромную победу над «Крыльями Советов» в матче 5 тура кубка России по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу команды из Грозного.

    В самом начале первого тайма было забито 2 гола, на второй минуте отличился Владимир Ильин, а через 6 минут мяч забил Мохамед Конате.

    Во втором тайме на 66-й минуте матча третий мяч забил Андрей Семенов. Также в матче было показано 3 желтые карточки.

    «Ахмат» с 7 очками идет на третьем месте, «Крыльями Советов» занимаюст последнюю строчку с 3 набранными очками в группе С.

    «Бомбардир» представляет полный видеообзор матча «Крылья Советов» – «Ахмат»

    Крылья Советов-Ахмат обзор матча

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.10.2023 15:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1735

      Sviro 5 октября, 14:58

      Тут играем, там не играем. Тьфу, позорники!! За каким хером тогда Кубок? Утешение для слабаков?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5180

      Ziklop 4 октября, 15:56

      Крылья все силы на чемпионат! на два турнира не хватит точно сил.

      0
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