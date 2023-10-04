Футболисты «Ахмата» одержали разгромную победу над «Крыльями Советов» в матче 5 тура кубка России по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу команды из Грозного.

В самом начале первого тайма было забито 2 гола, на второй минуте отличился Владимир Ильин, а через 6 минут мяч забил Мохамед Конате.

Во втором тайме на 66-й минуте матча третий мяч забил Андрей Семенов. Также в матче было показано 3 желтые карточки.

«Ахмат» с 7 очками идет на третьем месте, «Крыльями Советов» занимаюст последнюю строчку с 3 набранными очками в группе С.

«Бомбардир» представляет полный видеообзор матча «Крылья Советов» – «Ахмат»