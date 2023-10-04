Тут играем, там не играем. Тьфу, позорники!! За каким хером тогда Кубок? Утешение для слабаков?
Футболисты «Ахмата» одержали разгромную победу над «Крыльями Советов» в матче 5 тура кубка России по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу команды из Грозного.
В самом начале первого тайма было забито 2 гола, на второй минуте отличился Владимир Ильин, а через 6 минут мяч забил Мохамед Конате.
Во втором тайме на 66-й минуте матча третий мяч забил Андрей Семенов. Также в матче было показано 3 желтые карточки.
«Ахмат» с 7 очками идет на третьем месте, «Крыльями Советов» занимаюст последнюю строчку с 3 набранными очками в группе С.