Агент Смирнов предложил Карпину покинуть «Ростов» и найти работу в Эстонии

Антон Смирнов, футбольный агент, проанализировал ситуацию в «Ростове».

«Грустно смотреть на этот «Ростов». Не знаю, что ему поможет. По-моему, Карпин в Ростове-на-Дону себя изжил. А держать себя там только из-за неких моральных обязательств, о которых В.Г. недавно рассказывал, – ну такое себе.

Может, моральное обязательство как раз в том, чтобы уйти? И сделать это вовремя. А то закислились совсем. А куда уйти? Не знаю, сложно. Вряд ли Карпину где-то дадут столько свободы для творчества и доверия, сколько в «Ростове», где он царь и Бог.

Может, в Европу? В Эстонию?» – написал Смирнов.