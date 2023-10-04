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    • Агент Смирнов предложил Карпину покинуть «Ростов» и найти работу в Эстонии

    Агент Смирнов предложил Карпину покинуть «Ростов» и найти работу в Эстонии

    Антон Смирнов, футбольный агент, проанализировал ситуацию в «Ростове».

    «Грустно смотреть на этот «Ростов». Не знаю, что ему поможет. По-моему, Карпин в Ростове-на-Дону себя изжил. А держать себя там только из-за неких моральных обязательств, о которых В.Г. недавно рассказывал, – ну такое себе.

    Может, моральное обязательство как раз в том, чтобы уйти? И сделать это вовремя. А то закислились совсем. А куда уйти? Не знаю, сложно. Вряд ли Карпину где-то дадут столько свободы для творчества и доверия, сколько в «Ростове», где он царь и Бог.

    Может, в Европу? В Эстонию?» – написал Смирнов.

    • Карпин в «Ростове» с 2017 года (с перерывом на 2021-2022 годы).
    • Команда идет в РПЛ 12-й.
    • Обладатель эстонского паспорта Карпин также тренирует сборную России.

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    Источник: телеграм-канал Антона Смирнова

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    04.10.2023 09:46
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +6964

      Давид59 4 октября, 12:59

      Моё мнение: трудно ему со сборной - мотивации у игроков нет. Отсюда человек и в клубе сломался.

      0
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      Рейтинг: +35516

      VVM1964 4 октября, 10:28

      Ну конечно - ведь тренер уровня Карпина не может себе найти команду в РПЛ !!! ((( - даже смешно, да и кто ты такой что бы советы давать, может он сам решит что ему делать !!!...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +21951

      Cleaner > VVM1964 4 октября, 11:18

      Кому нужен тренер, который Развалил и сборную, и Ростов? Кроме Спартака, он действительно никому не нужен! А спартачи Валере ВЕРЯТ. К вам ему и дорога. А мы все дружно ПОРЖЕМ!!!...)))

      0
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      Рейтинг: +35516

      VVM1964 > Cleaner 4 октября, 11:20

      Ты лучше о своих расскажи - ваш ВЕЛИЧАЙШИЙ тренер вообще в клоуна превратился ((( До уровня Дзюбы докатился !!!(((

      0
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      Рейтинг: +4972

      polt 4 октября, 10:26

      Очень даже подойдет какая нибудь дворовая команда из Пярну или Тарту.

      1
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      Рейтинг: +21951

      Cleaner 4 октября, 10:22

      Валера все развалил! Валера, ВЕРИМ!!!...)))

      1
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