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  • Агент Смирнов предложил Карпину покинуть «Ростов» и найти работу в Эстонии

Агент Смирнов предложил Карпину покинуть «Ростов» и найти работу в Эстонии

4 октября 2023, 09:46
4

Антон Смирнов, футбольный агент, проанализировал ситуацию в «Ростове».

«Грустно смотреть на этот «Ростов». Не знаю, что ему поможет. По-моему, Карпин в Ростове-на-Дону себя изжил. А держать себя там только из-за неких моральных обязательств, о которых В.Г. недавно рассказывал, – ну такое себе.

Может, моральное обязательство как раз в том, чтобы уйти? И сделать это вовремя. А то закислились совсем. А куда уйти? Не знаю, сложно. Вряд ли Карпину где-то дадут столько свободы для творчества и доверия, сколько в «Ростове», где он царь и Бог.

Может, в Европу? В Эстонию?» – написал Смирнов.

  • Карпин в «Ростове» с 2017 года (с перерывом на 2021-2022 годы).
  • Команда идет в РПЛ 12-й.
  • Обладатель эстонского паспорта Карпин также тренирует сборную России.

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Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (4)
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polt
1696404360
Очень даже подойдет какая нибудь дворовая команда из Пярну или Тарту.
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VVM1964
1696404512
Ну конечно - ведь тренер уровня Карпина не может себе найти команду в РПЛ !!! ((( - даже смешно, да и кто ты такой что бы советы давать, может он сам решит что ему делать !!!...
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Давид59
1696413569
Моё мнение: трудно ему со сборной - мотивации у игроков нет. Отсюда человек и в клубе сломался.
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