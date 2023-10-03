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    Зырянов: «Я социопат»

    Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Константин Зырянов считает себя социопатом.

    – Я социопат. Если меня окрикивают или подбегают и говорят: «Вы Константин?», я иногда, особенно если прогуливаюсь с супругой, отвечаю: «Нет, я не Константин».

    Супруга журит: «Может, человек просто хотел автограф взять?». А меня такой вопрос немного выбивает из колеи. Хотите сфотографироваться или взять автограф – подойдите и скажите: «Здравствуйте, можно с вами сфотографироваться?»

    Еще меня «убивает», когда исподтишка начинают снимать видео. Если я это вижу, подхожу и говорю: «Ребята, хотите сфотографироваться – давайте мы с вами сфотографируемся. Но снимать исподтишка не надо». Я не знаю, для чего они это делают.

    – Боятся, может?

    – Я такой, да! Давно научился делать взгляд, чтобы меня боялись и реже подходили.

    • Зырянов закончил карьеру в 2017 году.
    • Сейчас он тренирует новороссийский «Черноморец».
    • Константин – 3-кратный чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА, бронзовый призер Евро-2008.

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    Источник: Sport24

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    03.10.2023 14:51
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