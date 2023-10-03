Зырянов: «Я социопат»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Константин Зырянов считает себя социопатом.

– Я социопат. Если меня окрикивают или подбегают и говорят: «Вы Константин?», я иногда, особенно если прогуливаюсь с супругой, отвечаю: «Нет, я не Константин».

Супруга журит: «Может, человек просто хотел автограф взять?». А меня такой вопрос немного выбивает из колеи. Хотите сфотографироваться или взять автограф – подойдите и скажите: «Здравствуйте, можно с вами сфотографироваться?»

Еще меня «убивает», когда исподтишка начинают снимать видео. Если я это вижу, подхожу и говорю: «Ребята, хотите сфотографироваться – давайте мы с вами сфотографируемся. Но снимать исподтишка не надо». Я не знаю, для чего они это делают.

– Боятся, может?

– Я такой, да! Давно научился делать взгляд, чтобы меня боялись и реже подходили.