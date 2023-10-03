Ибрагимович: «Не шучу, когда говорю, что я – бог»

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович заявил, что считает себя богом.

«Когда я говорю, что я бог, вы думаете, что я шучу? Я не шучу.

Хотите поиграть с огнeм? Я буду вашим огнeм. Но вы сгорите», – сказал Ибрагимович.