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    Ибрагимович: «Не шучу, когда говорю, что я – бог»

    Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович заявил, что считает себя богом.

    «Когда я говорю, что я бог, вы думаете, что я шучу? Я не шучу.

    Хотите поиграть с огнeм? Я буду вашим огнeм. Но вы сгорите», – сказал Ибрагимович.

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    Источник: Sportface

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    03.10.2023 13:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +188

      яцык 3 октября, 14:09

      Ибра ты крут но не дотакой же степени

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