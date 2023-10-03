Ибрагимович: «Не шучу, когда говорю, что я – бог»

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович заявил, что считает себя богом.
«Когда я говорю, что я бог, вы думаете, что я шучу? Я не шучу.
Хотите поиграть с огнeм? Я буду вашим огнeм. Но вы сгорите», – сказал Ибрагимович.
- Летом швед завершил карьеру.
- Ибра играл на взрослом уровне с 1999 года.
- Он выступал за «Мальме», «Аякс», «Интер», «Ювентус», «Барселону», «Милан» (дважды), «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».
- В составе сборной Швеции форвард забил 62 гола в 122 матчах.
Источник: Sportface