Тухель прояснил ситуацию с возможным возвращением Боатенга в «Баварию»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель ответил, будет ли подписан контракт с Джеромом Боатенгом.

«Это игрок с большими заслугами перед «Баварией», поэтому он имеет право тренироваться с нами.

Боатенг находится в Мюнхене и поддерживает себя в тонусе. Он тренируется с командой и набирает форму.

Решение о подписании полноценного контракта будет принято позже», – сказал Тухель.