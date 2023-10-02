Тухель прояснил ситуацию с возможным возвращением Боатенга в «Баварию»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель ответил, будет ли подписан контракт с Джеромом Боатенгом.
«Это игрок с большими заслугами перед «Баварией», поэтому он имеет право тренироваться с нами.
Боатенг находится в Мюнхене и поддерживает себя в тонусе. Он тренируется с командой и набирает форму.
Решение о подписании полноценного контракта будет принято позже», – сказал Тухель.
- 35-летний Боатенг – свободный агент.
- «Лион» прошедшим летом не стал продлевать контракт с защитником.
- Он выступал за «Баварию» с 2011 по 2021 год: 363 матча, 10 голов, 25 ассистов.
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо