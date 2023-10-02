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    • Тухель прояснил ситуацию с возможным возвращением Боатенга в «Баварию»

    Тухель прояснил ситуацию с возможным возвращением Боатенга в «Баварию»

    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель ответил, будет ли подписан контракт с Джеромом Боатенгом.

    «Это игрок с большими заслугами перед «Баварией», поэтому он имеет право тренироваться с нами.

    Боатенг находится в Мюнхене и поддерживает себя в тонусе. Он тренируется с командой и набирает форму.

    Решение о подписании полноценного контракта будет принято позже», – сказал Тухель.

    • 35-летний Боатенг – свободный агент.
    • «Лион» прошедшим летом не стал продлевать контракт с защитником.
    • Он выступал за «Баварию» с 2011 по 2021 год: 363 матча, 10 голов, 25 ассистов.

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    Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо

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    02.10.2023 20:25
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