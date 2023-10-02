Орлов призвал «Спартак» не увольнять Абаскаля

Журналист Геннадий Орлов считает, что «Спартаку» еще рано отправлять в отставку главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Смотрите, что в Москве уже творится. Жуков, болельщик «Спартака», говорит: «Тренеру надо подумать о своей дальнейшей судьбе». Тарпищев, прекрасно разбирающийся в спорте, тоже сказал: «Да, тренер должен делать выводы».

То есть уже идeт сверху давление. Но Женя Ловчев говорит, что не надо увольнять. Конечно, сейчас не надо увольнять. Дайте ему хотя бы зимы доработать – может, ещe вырулит.

У него хороший же набор молодых игроков. Но в обороне проблемы, Дуарте не впечатляет. Это тренерские проблемы», – сказал Орлов.