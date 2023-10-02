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    Орлов призвал «Спартак» не увольнять Абаскаля

    Журналист Геннадий Орлов считает, что «Спартаку» еще рано отправлять в отставку главного тренера Гильермо Абаскаля.

    «Смотрите, что в Москве уже творится. Жуков, болельщик «Спартака», говорит: «Тренеру надо подумать о своей дальнейшей судьбе». Тарпищев, прекрасно разбирающийся в спорте, тоже сказал: «Да, тренер должен делать выводы».

    То есть уже идeт сверху давление. Но Женя Ловчев говорит, что не надо увольнять. Конечно, сейчас не надо увольнять. Дайте ему хотя бы зимы доработать – может, ещe вырулит.

    У него хороший же набор молодых игроков. Но в обороне проблемы, Дуарте не впечатляет. Это тренерские проблемы», – сказал Орлов.

    • «Спартак» разгромно проиграл «Крыльям» – 0:4.
    • Команда идет на 5-м месте в таблице чемпионата.
    • Далее два дерби – с «Динамо» в Кубке и ЦСКА в лиге.

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.10.2023 20:13
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    Комментарии26
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    • ...
      Рейтинг: +4904

      Oldtrafford83 3 октября, 08:15

      Впервые дед что то путное сказал, устроили как бабки базарные идиотизм, а по факту нечего страшного не случилось, после матча с конями думаю всё решится.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1036

      O-kolesov 3 октября, 01:00

      Да, пусть лучше останется, вся Россия поржет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12546

      BRO_football 2 октября, 22:49

      Спартак ещё не достаточно опустился на дно таблицы. Пусть Абаскаль остаётся.

      3
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      Рейтинг: +241

      Клубничный > BRO_football 2 октября, 23:08

      Я тоже думаю - может дать ему поработать? Потому что мазутный проект явно нуждается в очищение, хотя бы ФНЛ, а еще лучше ПФЛ!!!

      Стыдно за мазутных, ой как стыдно!!!

      2
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      Рейтинг: +8822

      nik55 2 октября, 22:23

      давай советы своим бо-жам

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +241

      Клубничный > nik55 2 октября, 23:07

      Ротик подмой, перед тем как вякать!!!

      Срам спартаку помойному!!!

      2
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      Рейтинг: +2649

      Январь 59 2 октября, 21:59

      Ситуация-"анус". Такое ощущение, что хоть увольняй, хоть меняй, а мяченогам без разницы, зарплата будет как в Контракте прописана. А разорвать контакт- плати неустойку.

      0
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      Рейтинг: +377

      Александр.Т. 2 октября, 21:52

      А что его увольнять то ? У него в этом сезоне в официальных матчах соревнованиях РФ (рпл-кубок) больше всех побед

      2
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    • ...
      Рейтинг: +34511

      oyabun 2 октября, 21:51

      Верному болельщику Зенита выгодно, чтобы испанец и дальше разваливал Спартак.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +22425

      derrik2000 2 октября, 21:35

      Ну, чё?
      Орлов всё правильно говорит.
      С точки зрения НЕУМНОГО болельщика Зенита.
      Да и болельщика ли.
      По-моему, Хеша - просто п.и.з.добол, который испытывает сильнейшую мигрень и гипертонию вместе с прыщами по коже, если его ХОТЬ РАЗ ЗА ДЕНЬ не упомянут где-нибудь в СМИ, телеграм-каналах.
      ЭТО - уже болезнь.

      0
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      Рейтинг: +241

      Клубничный > derrik2000 2 октября, 23:06

      На себя посмотри - рыло!!!

      Срам тебе!!!

      1
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      Рейтинг: +241

      Клубничный 2 октября, 21:34

      Конечно надо дать поработать - деньги ни когда не бывают лишние!

      Рыла - готовьте еще чемоданы бабла!!!

      0
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      Рейтинг: +16638

      Алексей З 2 октября, 21:16

      После зимы может уже быть и поздно , а пока ещё не всё потеряно.

      1
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