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Орлов призвал «Спартак» не увольнять Абаскаля

2 октября 2023, 20:13
21

Журналист Геннадий Орлов считает, что «Спартаку» еще рано отправлять в отставку главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Смотрите, что в Москве уже творится. Жуков, болельщик «Спартака», говорит: «Тренеру надо подумать о своей дальнейшей судьбе». Тарпищев, прекрасно разбирающийся в спорте, тоже сказал: «Да, тренер должен делать выводы».

То есть уже идeт сверху давление. Но Женя Ловчев говорит, что не надо увольнять. Конечно, сейчас не надо увольнять. Дайте ему хотя бы зимы доработать – может, ещe вырулит.

У него хороший же набор молодых игроков. Но в обороне проблемы, Дуарте не впечатляет. Это тренерские проблемы», – сказал Орлов.

  • «Спартак» разгромно проиграл «Крыльям» – 0:4.
  • Команда идет на 5-м месте в таблице чемпионата.
  • Далее два дерби – с «Динамо» в Кубке и ЦСКА в лиге.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо Орлов Геннадий
Комментарии (21)
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ScarlettOgusania
1696267698
вот и Гена "вписался" за Абаскаля, но если прочитать внимательно, то посыл понятен: "Дуарте не впечатляет", надо Джикию ставить в ЦЗ) за результат же не Гена отвечает...
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DVOK68
1696267783
Дайте ему хотя бы зимы доработать – может, ещe вырулит. ----------------------------------------------------------------------- Ага.Конечно надо дать доработать) Слишком велики риски что не вырулит.Это не рупь поставить на рулетку,проиграл,ну ничего рупь невелика деньга,забыл через секунду.. Это футбольный клуб Спартак Москва и играть в рулетку здесь не надо,а надо совету директоров решение принимать.На моё мнение,единственное ЧТО может спасти Гильермо,это победы в двух предстоящих дерби. Будем болеть за Спартак!
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шахта Заполярная
1696268275
Гена ты главное семака не увольняй дай поработать еще лет пять, у него только получаться начало. А в Спартаке без советов педикулезных разберутся кому рулить и кто кого впечитляет
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oyabun
1696272693
Верному болельщику Зенита выгодно, чтобы испанец и дальше разваливал Спартак.
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Александр.Т.
1696272767
А что его увольнять то ? У него в этом сезоне в официальных матчах соревнованиях РФ (рпл-кубок) больше всех побед
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Январь 59
1696273166
Ситуация-"анус". Такое ощущение, что хоть увольняй, хоть меняй, а мяченогам без разницы, зарплата будет как в Контракте прописана. А разорвать контакт- плати неустойку.
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nik55
1696274630
давай советы своим бо-жам
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BRO_football
1696276142
Спартак ещё не достаточно опустился на дно таблицы. Пусть Абаскаль остаётся.
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O-kolesov
1696284000
Да, пусть лучше останется, вся Россия поржет.
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Oldtrafford83
1696310145
Впервые дед что то путное сказал, устроили как бабки базарные идиотизм, а по факту нечего страшного не случилось, после матча с конями думаю всё решится.
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