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Семин назвал главного претендента на чемпионство в РПЛ

2 октября 2023, 15:30
2

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал «Краснодар» главным фаворитом РПЛ.

«Меня не удивляет лидерство «Краснодара». У них очень хороший подбор игроков, молодежь из своей академии. Сперцян, Кривцов, Черников и Волков очень ярко сейчас играют в стартовом составе. И группа иностранцев тоже хорошего уровня.

Тренер объединил их, уделил большое внимание оборонительным действиям. Ивич большое внимание уделяет результату.

Поэтому я просто думаю, что они, если не наделают много ошибок, первые претенденты на чемпионство», – сказал Семин.

  • «Краснодар» лидирует в РПЛ.
  • Команда Ивича опережает «Крылья» на 3 очка.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Семин Юрий
Комментарии (2)
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serglider
1696254879
Свежо предание, но верится с трудом! Что-то я не верю, что Краснодар проведет весь турнир без спадов, другое дело, что все клубы РПЛ подвержены этой болезни, так что вариативность кто будет чемпионом от Зенита, ЦСКА, Локо, Спартака до Динамо, Краснодара и Крыльев)))
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Январь 59
1696266531
Не надо раньше времени вешать медали. Впереди игры с ЦСКА, Кр. Сов. и Зенитом. Потом зимний перерыв и зимнее трасферное окно. Медали и их номинал в мае будем рассматривать. А сейчас смотрим футбол, радуемся победам, прсихуем от неудач, верим в свои клубы.
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