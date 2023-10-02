Семин назвал главного претендента на чемпионство в РПЛ

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал «Краснодар» главным фаворитом РПЛ.

«Меня не удивляет лидерство «Краснодара». У них очень хороший подбор игроков, молодежь из своей академии. Сперцян, Кривцов, Черников и Волков очень ярко сейчас играют в стартовом составе. И группа иностранцев тоже хорошего уровня.

Тренер объединил их, уделил большое внимание оборонительным действиям. Ивич большое внимание уделяет результату.

Поэтому я просто думаю, что они, если не наделают много ошибок, первые претенденты на чемпионство», – сказал Семин.