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    • Карпин прокомментировал слухи о назначении в «Спартак» вместо Абаскаля

    Карпин прокомментировал слухи о назначении в «Спартак» вместо Абаскаля

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал новость о том, что он может возглавить «Спартак» вместо Гильермо Абаскаля.

    «Я в «Спартаке»? Никакого отношения к этому клубу сейчас не имею. Всe, не хочу больше ничего говорить или комментировать», – сказал Карпин.

    • Карпин ранее тренировал «Спартак» и был спортивным директором клуба.
    • «Спартак» разгромно проиграл «Крыльям» – 0:4.
    • Команда идет на 5-м месте в таблице чемпионата.
    • Далее два дерби – с «Динамо» в Кубке и ЦСКА в лиге.

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    Источник: «Советский спорт»

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    02.10.2023 15:10
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +102673

      zigbert 3 октября, 10:45

      Карпин как то упоминал что в Ростове ему более комфортно чем в Спартаке.
      Сменить свое мнение он может только после неудачной игры Ростова.
      Хотя вряд ли Карпин сможет сделать для Спартака что то существенное.

      1
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      Рейтинг: +16638

      Алексей З 2 октября, 19:03

      Сами придумывают какие-то списки претендентов и пошёл обзвон, а "кандидаты" не сном - не духом.

      1
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      Рейтинг: +2767

      serglider 2 октября, 16:56

      Шило на мыло)))

      0
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      Рейтинг: +7737

      Semenycch 2 октября, 15:43

      Сколько одно го...но на другое не меняй, пользы не будет!

      1
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      Рейтинг: +4231

      шахта Заполярная > Semenycch 2 октября, 19:01

      Вот и держите семака.

      0
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      Рейтинг: +418

      гууд 2 октября, 15:36

      Я конечно всегда считал и буду считать что футбола в России нет и не будет, но если так посмотреть то у нас сами управделами российской футбола тоже так считают как я. Получается что Спартак проиграл не крыльям, а какому то г*вну... то если не может быть в футболе что кто то круче чем зенит и Спартак?

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      Рейтинг: +5714

      Эном айс 2 октября, 15:12

      На голубом глазу..))

      2
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