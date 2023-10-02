Карпин прокомментировал слухи о назначении в «Спартак» вместо Абаскаля

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал новость о том, что он может возглавить «Спартак» вместо Гильермо Абаскаля.
«Я в «Спартаке»? Никакого отношения к этому клубу сейчас не имею. Всe, не хочу больше ничего говорить или комментировать», – сказал Карпин.
- Карпин ранее тренировал «Спартак» и был спортивным директором клуба.
- «Спартак» разгромно проиграл «Крыльям» – 0:4.
- Команда идет на 5-м месте в таблице чемпионата.
- Далее два дерби – с «Динамо» в Кубке и ЦСКА в лиге.
Источник: «Советский спорт»