Карпин прокомментировал слухи о назначении в «Спартак» вместо Абаскаля

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал новость о том, что он может возглавить «Спартак» вместо Гильермо Абаскаля.

«Я в «Спартаке»? Никакого отношения к этому клубу сейчас не имею. Всe, не хочу больше ничего говорить или комментировать», – сказал Карпин.