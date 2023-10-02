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    • Агент Баринова: «Дмитрий может последовать примеру Кузяева»

    Агент Баринова: «Дмитрий может последовать примеру Кузяева»

    Павел Банатин, агент капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова, порассуждал о возможном трансфере игрока в европейский клуб.

    – Весной Баринов подписал новое долгосрочное соглашение с «Локомотивом». Интерес из Европы к нему сохраняется?

    – Футболисты его уровня находятся в шорт-листах различных клубов, несмотря на все ситуации в мире.

    Все отслеживается, работа скаутов ведется круглогодично. Потом, естественно, что-то доходит до представителей футболистов.

    – Что доходило этим летом?

    – Были разные разговоры, но не вижу смысла их обсуждать. Дима подписал новый контракт, он счастлив в «Локомотиве». Хочет помочь своему родному клубу стать чемпионом страны.

    Если бы были какие-то конкретные предложения, тогда была бы тема для разговора. Сейчас все вилами по воде. Новый сезон, новые задачи.

    – Есть пример Далера Кузяева. Это дает надежду для Баринова?

    – Это показательный пример. 30 лет, уехал, почему нет? Все выиграл в России, заработал денег, решил попробовать себя на другом уровне. Допускаю, что Баринов может последовать примеру Кузяева. Почему нет?

    – Переходы Арсена Захаряна и Далера Кузяева показывают, что двери для россиян открыты?

    – Конечно, это не та ситуация, которая была несколько лет назад. Но двери не закрыты. Если человек много и упорно трудится, все возможно.

    Это показательные примеры – Арсен уехал на взлете своей карьеры, Далер поехал пробовать новые высоты.

    • 27-летний Баринов – воспитанник «Локомотива».
    • В этом сезоне он забил 1 гол в 12 матчах.
    • Контракт игрока с клубом действует до лета 2026-го.
    • Рыночная стоимость российского полузащитника – 8 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.10.2023 13:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2767

      serglider 2 октября, 17:42

      А какой "пример" Кузяева? Сыграл несколько матчей... в каком-то из них забил... сейчас уже не забивает))) Интересно как долго его еще будет терпеть руководство клуба?

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