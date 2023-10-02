Агент Баринова: «Дмитрий может последовать примеру Кузяева»

Павел Банатин, агент капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова, порассуждал о возможном трансфере игрока в европейский клуб.
– Весной Баринов подписал новое долгосрочное соглашение с «Локомотивом». Интерес из Европы к нему сохраняется?
– Футболисты его уровня находятся в шорт-листах различных клубов, несмотря на все ситуации в мире.
Все отслеживается, работа скаутов ведется круглогодично. Потом, естественно, что-то доходит до представителей футболистов.
– Что доходило этим летом?
– Были разные разговоры, но не вижу смысла их обсуждать. Дима подписал новый контракт, он счастлив в «Локомотиве». Хочет помочь своему родному клубу стать чемпионом страны.
Если бы были какие-то конкретные предложения, тогда была бы тема для разговора. Сейчас все вилами по воде. Новый сезон, новые задачи.
– Есть пример Далера Кузяева. Это дает надежду для Баринова?
– Это показательный пример. 30 лет, уехал, почему нет? Все выиграл в России, заработал денег, решил попробовать себя на другом уровне. Допускаю, что Баринов может последовать примеру Кузяева. Почему нет?
– Переходы Арсена Захаряна и Далера Кузяева показывают, что двери для россиян открыты?
– Конечно, это не та ситуация, которая была несколько лет назад. Но двери не закрыты. Если человек много и упорно трудится, все возможно.
Это показательные примеры – Арсен уехал на взлете своей карьеры, Далер поехал пробовать новые высоты.
- 27-летний Баринов – воспитанник «Локомотива».
- В этом сезоне он забил 1 гол в 12 матчах.
- Контракт игрока с клубом действует до лета 2026-го.
- Рыночная стоимость российского полузащитника – 8 миллионов евро.