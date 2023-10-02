Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Петржела назвал трех лучших футболистов, с которыми работал в «Зените»

    Петржела назвал трех лучших футболистов, с которыми работал в «Зените»

    Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела раскритиковал петербургский клуб за плохую работу с молодыми игроками.

    Также он выделил трех лучших футболистов, с которыми работал в России.

    «Не могу назвать лучшего игрока под моим руководством, потому что была очень сильная тройка: Аршавин, Кержаков, Радимов. Это были самые сильные игроки, когда я работал в «Зените».

    Сейчас в «Зените» не дают играть молодым – это ошибка не только Семака, но и руководства клуба. В «Зените» хотят только результат, но это плохая идея. Мне не нравится такой подход.

    Зачем тогда «Зениту» академия, если у молодых футболистов нет никаких шансов играть за основную команду? Это катастрофа для российского футбола!

    Под моим руководством начинали играть много молодых футболистов, которые дальше отбирались в сборные. И это было не только в «Зените», а везде, где работал. Для сборной Чехии вырастил много сборников. Нужно давать шанс молодым!» – сказал Петржела.

    • Чешский специалист возглавлял «Зенит» с 2003 по 2006 год.
    • При нем команда выиграла Кубок Премьер-лиги.

    Новости по теме
    Петржела объяснил, почему «Зенит» больше никогда не воспитает игрока уровня Аршавина 14
    Петржела: «Раньше все уважали Россию. Я бы рад приехать, когда ситуация изменится» 1
    «Сумасшедший человек, который несет полную чушь»: Петржела – о Соболеве 22
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.10.2023 12:45
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13

      Empers100--google 2 октября, 17:21

      Петржела ставил на таких ноунеймов вроде Трифонова. Неудивительно что Зенит при нём находился в коме?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5180

      Ziklop 2 октября, 17:15

      чех забыл как у него всё случайно получилось дать дорогу молодым! кубок лиги помог, там молодёжь всех выносила его упрекали , что их в основу не ставит. он решил всем показать что вот поставлю их , а они проиграют. получилось что они начали и в чемпионате выигрывать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4307

      raritet 2 октября, 15:25

      За многие годы совершено изменились подходы. В годы работы Петержелы еще были начинающие футболисты, для которых деньги были не самым главным. И Мотивация была запредельной. Футбол был лихой . С ошибками в обороне , но веселый и быстрый.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1396

      Айболид 2 октября, 15:06

      Раньше были "честолюбивые дублёры", жаждущие играть . А теперь корыстная молодёжь , ищущая где платят .
      На рубеже 90-х - 2000-х , Зенит ещё не был регулярным претендентом на золото , поэтому там мог заиграть футболист без звёздного резюме . А теперь абы кто в основу не попадёт .

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+