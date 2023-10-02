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  • Петржела назвал трех лучших футболистов, с которыми работал в «Зените»

Петржела назвал трех лучших футболистов, с которыми работал в «Зените»

2 октября 2023, 12:45
3

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела раскритиковал петербургский клуб за плохую работу с молодыми игроками.

Также он выделил трех лучших футболистов, с которыми работал в России.

«Не могу назвать лучшего игрока под моим руководством, потому что была очень сильная тройка: Аршавин, Кержаков, Радимов. Это были самые сильные игроки, когда я работал в «Зените».

Сейчас в «Зените» не дают играть молодым – это ошибка не только Семака, но и руководства клуба. В «Зените» хотят только результат, но это плохая идея. Мне не нравится такой подход.

Зачем тогда «Зениту» академия, если у молодых футболистов нет никаких шансов играть за основную команду? Это катастрофа для российского футбола!

Под моим руководством начинали играть много молодых футболистов, которые дальше отбирались в сборные. И это было не только в «Зените», а везде, где работал. Для сборной Чехии вырастил много сборников. Нужно давать шанс молодым!» – сказал Петржела.

  • Чешский специалист возглавлял «Зенит» с 2003 по 2006 год.
  • При нем команда выиграла Кубок Премьер-лиги.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей Петржела Властимил Радимов Владислав Кержаков Александр
Комментарии (3)
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raritet
1696249518
За многие годы совершено изменились подходы. В годы работы Петержелы еще были начинающие футболисты, для которых деньги были не самым главным. И Мотивация была запредельной. Футбол был лихой . С ошибками в обороне , но веселый и быстрый.
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Ziklop
1696256105
чех забыл как у него всё случайно получилось дать дорогу молодым! кубок лиги помог, там молодёжь всех выносила его упрекали , что их в основу не ставит. он решил всем показать что вот поставлю их , а они проиграют. получилось что они начали и в чемпионате выигрывать.
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Empers100--google
1696256474
Петржела ставил на таких ноунеймов вроде Трифонова. Неудивительно что Зенит при нём находился в коме?
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