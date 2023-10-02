Петржела назвал трех лучших футболистов, с которыми работал в «Зените»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела раскритиковал петербургский клуб за плохую работу с молодыми игроками.

Также он выделил трех лучших футболистов, с которыми работал в России.

«Не могу назвать лучшего игрока под моим руководством, потому что была очень сильная тройка: Аршавин, Кержаков, Радимов. Это были самые сильные игроки, когда я работал в «Зените».

Сейчас в «Зените» не дают играть молодым – это ошибка не только Семака, но и руководства клуба. В «Зените» хотят только результат, но это плохая идея. Мне не нравится такой подход.

Зачем тогда «Зениту» академия, если у молодых футболистов нет никаких шансов играть за основную команду? Это катастрофа для российского футбола!

Под моим руководством начинали играть много молодых футболистов, которые дальше отбирались в сборные. И это было не только в «Зените», а везде, где работал. Для сборной Чехии вырастил много сборников. Нужно давать шанс молодым!» – сказал Петржела.