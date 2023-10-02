Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Червиченко – о реакции Промеса на замену: «Он начнет кусать людей или резать ножом, как своих родственников?»

    Червиченко – о реакции Промеса на замену: «Он начнет кусать людей или резать ножом, как своих родственников?»

    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал недовольство Квинси Промеса, которого заменили на 60-й минуте матча с «Крыльями Советов».

    – Промес был очень недоволен заменой. Не будет каких-то сложностей в раздевалке после этого?

    – Он людей начнет кусать? Или ножом резать, как своих родственников?

    Слушайте, проблема раздевалки – точно не моя проблема. Я не знаю, что там творится.

    Думаю, что в «Спартаке» найдется пара молодых, свежих ребят, которые Промесу могут настучать и указать его место.

    • «Спартак» разгромно проиграл «Крыльям» – 0:4.
    • Промес в этом сезоне забил 4 гола и сделал 6 ассистов в 13 матчах.
    • Его осудили в Нидерландах за нападение с ножом на своего двоюродного брата.

    Новости по теме
    Червиченко объяснил, почему Соболев превращается в «гопника» 5
    Червиченко: «Можно смело раздать половину состава «Спартака» – даже бесплатно» 9
    Червиченко назвал матч «Крылья» – «Спартак» «избиением младенцев» 3
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.10.2023 11:51
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +21951

      Cleaner 2 октября, 15:42

      Он начнет кусать людей или резать ножом, как своих родственников?
      Я лично не удивлюсь, если Промес так и сделает...(((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20175

      NewLife 2 октября, 14:04

      В тебя трудно промахнуться, избегай встречи с Антохой.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21951

      Cleaner > NewLife 2 октября, 15:40

      Укрыватели, вам смешно, что в вашей команде СКРЫВАЮТСЯ от правосудия??? Стыдно за Спартака...(((

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +31388

      JTherry > Cleaner 2 октября, 16:03

      ты уверен, что в гей-ропе есть "правосудие"..?) какой смешной и наивный мальчик, вроде выдаешь себя за взрослого, на деле - лишь ослиное ржание с твоего аккаунта слышно, детский сад..!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18

      Владимир-Богданов-google > Cleaner 2 октября, 19:38

      Промес обещал поехать в Гаагу вместе с ,,обнулёнышем".

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+