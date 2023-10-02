Червиченко – о реакции Промеса на замену: «Он начнет кусать людей или резать ножом, как своих родственников?»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал недовольство Квинси Промеса, которого заменили на 60-й минуте матча с «Крыльями Советов».

– Промес был очень недоволен заменой. Не будет каких-то сложностей в раздевалке после этого?

– Он людей начнет кусать? Или ножом резать, как своих родственников?

Слушайте, проблема раздевалки – точно не моя проблема. Я не знаю, что там творится.

Думаю, что в «Спартаке» найдется пара молодых, свежих ребят, которые Промесу могут настучать и указать его место.