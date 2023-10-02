Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?

    Титов: «Есть вопросы по составу «Спартака»

    Экс-капитан «Спартака» Егор Титов обратил внимание на проблемы с составом в московской команде.

    «Соболеву нет замены, он играет практически все матчи чемпионата. Вопрос – кто будет играть с ЦСКА? Здесь надо будет либо менять схему, либо выпускать Мелешина.

    По составу есть вопросы. Мне непонятно, почему в «Спартаке» выпадают из игры три-четыре футболиста – априори это невозможно.

    Два футболиста – я допускаю, но когда три-четыре, здесь уже рассчитывать на что-то большее чем ничья, не приходится», – сказал Титов.

    • «Спартак» разгромно проиграл «Крыльям» – 0:4.
    • Команда идет на 5-м месте в таблице чемпионата.
    • Далее два дерби – с «Динамо» в Кубке и ЦСКА в лиге.

    Новости по теме
    Титов объяснил, почему посоветовал российским футболистам убегать в Европу 2
    Титова спросили про готовность работать в тренерском штабе Мостового 2
    Титов: «А кого «Спартаку» ставить вместо Абаскаля?» 7
    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.10.2023 10:58
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16638

      Алексей З 2 октября, 12:47

      4 выпадают ?
      Странно , а мне кажется 8 !!!
      Вратарь ( особая позиция ), Денисов и Мозес живут своей жизнью , а вот что остальные делают на поле непонятно.
      Не наиграно ничего в каждой линии, в КАЖДОЙ.
      Команда и игроки не знают как выйти из обороны в атаку , полузащита не взаимодействует от слова СОВСЕМ , нападающие не получают мяч от полузащиты, поэтому Тео и Промес опускаются за мячом и пытаются его протащить в линию атаки.
      Соответственно нарушается игровая дисциплина , а на поле хаос и неразбериха.
      Титов , пора уже называть всё как есть , без деликатности.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +377

      Александр.Т. 2 октября, 12:46

      Вопрос что вообще делает Соболев в стартовом составе

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11907

      ivany4 2 октября, 11:49

      Егор все "углы скругляет".))
      Скажи прямо, что три-четыре человека выпадающие из состава это не просто так, а система. Осталось понять - чья это система, и кому она нужна.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      Смеля Струнков 2 октября, 11:23

      Егорушка тИтов. Еще один эксперд.

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+