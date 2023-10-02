Титов: «Есть вопросы по составу «Спартака»

4 выпадают ?
Странно , а мне кажется 8 !!!
Вратарь ( особая позиция ), Денисов и Мозес живут своей жизнью , а вот что остальные делают на поле непонятно.
Не наиграно ничего в каждой линии, в КАЖДОЙ.
Команда и игроки не знают как выйти из обороны в атаку , полузащита не взаимодействует от слова СОВСЕМ , нападающие не получают мяч от полузащиты, поэтому Тео и Промес опускаются за мячом и пытаются его протащить в линию атаки.
Соответственно нарушается игровая дисциплина , а на поле хаос и неразбериха.
Титов , пора уже называть всё как есть , без деликатности.
Экс-капитан «Спартака» Егор Титов обратил внимание на проблемы с составом в московской команде.
«Соболеву нет замены, он играет практически все матчи чемпионата. Вопрос – кто будет играть с ЦСКА? Здесь надо будет либо менять схему, либо выпускать Мелешина.
По составу есть вопросы. Мне непонятно, почему в «Спартаке» выпадают из игры три-четыре футболиста – априори это невозможно.
Два футболиста – я допускаю, но когда три-четыре, здесь уже рассчитывать на что-то большее чем ничья, не приходится», – сказал Титов.