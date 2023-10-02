Титов: «Есть вопросы по составу «Спартака»

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов обратил внимание на проблемы с составом в московской команде.

«Соболеву нет замены, он играет практически все матчи чемпионата. Вопрос – кто будет играть с ЦСКА? Здесь надо будет либо менять схему, либо выпускать Мелешина.

По составу есть вопросы. Мне непонятно, почему в «Спартаке» выпадают из игры три-четыре футболиста – априори это невозможно.

Два футболиста – я допускаю, но когда три-четыре, здесь уже рассчитывать на что-то большее чем ничья, не приходится», – сказал Титов.