«У кого-то в роду были цыгане: то коней воруют, то быков»: Зарема – о руководстве «Спартака»

Зарема Салихова высмеяла заинтересованность «Спартака» в приглашении главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.
«Когда я предлагала в 2021 году Де Дзерби, Ивич был в моих списках. Те же самые люди, которые в совете директоров и сейчас, даже слушать не стали – тренеры же без трофеев, без выигранных чемпионств.
А теперь Ивича выкупать у «Краснодара»? Что за бред! У кого-то в роду были цыгане: то коней воруют, то быков», – заявила Зарема.
- Сумма выкупа Ивича – 0,9 миллиона евро.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ с 3-очковым отрывом.
- Летом «Спартак» купил у ЦСКА Хесуса Медину – фраза про «коней воруют» отсылает к этому трансферу.
Источник: Metaratings