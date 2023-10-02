«У кого-то в роду были цыгане: то коней воруют, то быков»: Зарема – о руководстве «Спартака»

Зарема Салихова высмеяла заинтересованность «Спартака» в приглашении главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.

«Когда я предлагала в 2021 году Де Дзерби, Ивич был в моих списках. Те же самые люди, которые в совете директоров и сейчас, даже слушать не стали – тренеры же без трофеев, без выигранных чемпионств.

А теперь Ивича выкупать у «Краснодара»? Что за бред! У кого-то в роду были цыгане: то коней воруют, то быков», – заявила Зарема.