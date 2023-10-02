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    • «У кого-то в роду были цыгане: то коней воруют, то быков»: Зарема – о руководстве «Спартака»

    «У кого-то в роду были цыгане: то коней воруют, то быков»: Зарема – о руководстве «Спартака»

    Зарема Салихова высмеяла заинтересованность «Спартака» в приглашении главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.

    «Когда я предлагала в 2021 году Де Дзерби, Ивич был в моих списках. Те же самые люди, которые в совете директоров и сейчас, даже слушать не стали – тренеры же без трофеев, без выигранных чемпионств.

    А теперь Ивича выкупать у «Краснодара»? Что за бред! У кого-то в роду были цыгане: то коней воруют, то быков», – заявила Зарема.

    • Сумма выкупа Ивича – 0,9 миллиона евро.
    • «Краснодар» лидирует в РПЛ с 3-очковым отрывом.
    • Летом «Спартак» купил у ЦСКА Хесуса Медину – фраза про «коней воруют» отсылает к этому трансферу.

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    Источник: Metaratings

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    02.10.2023 09:55
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +3413

      alefreddy 2 октября, 13:20

      сейчас много можно говорить а раньше кто мешал добротного тренера и игроков

      2
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    • ...
      Рейтинг: +31388

      JTherry 2 октября, 10:29

      "Когда я предлагала..."))))
      вечное бабское "Я", дальновидная ты наша...) как только во Францию сбежала с Федуном, сразу все Зареме видно стало, кто "цыганить" стал в Лукойле... а Абаскаля не при тебе привели, вместе с пол-команды из Крыльев, Соболь не при тебе пришел, чтобы сливать неугодных тренеров вместе с дружком Джикией, а разве не ты устраивала скандалы в Спартаке, наслаждаясь властью "царицы" при куколде..?

      6
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      ...
      Рейтинг: +5714

      Эном айс > JTherry 2 октября, 13:57

      Трудно довести до красно-белого каления апологета и адепта..)
      Но возможно.
      Не расстраивайся. В призёрах будете, всё преходяще.

      2
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      ...
      Рейтинг: +31388

      JTherry > Эном айс 2 октября, 14:46

      а что ты ожидал от Terrible трабл..? не дождетесь вместе с айболитом-е*анатом... ну ты знаешь, о чем я, думал, что ты адекватный болела...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5714

      Эном айс > JTherry 2 октября, 15:02

      За столько лет я привык и к твоей адекватности (ну или интеллигентности).
      Но язык с годами пачкает мозг.
      А позавчера был апогей.
      Вообще,я искренне написал..(

      2
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      Рейтинг: +1575

      SLADE2019 2 октября, 10:29

      С чувством юмора у женщины все в порядке. Вот только зачем оно на друзей направлено? Почти все менеджеры и при вашем тандеме работали.

      1
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      Рейтинг: +10

      Тимофей-Аздоев-vkontakte 2 октября, 10:18

      Я подумал, что хватит верить всяким телегам и пабликам с прогнозами на спорт. Только потеря денег. Есть отличный сервис, который работает с 2013 года. Найдите его в любом поиске по фразе: «серебряный прогноз». Гарантии на все прогнозы. МАТЧ ТВ о них показывал сюжет.

      0
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      Рейтинг: +16637

      Алексей З 2 октября, 10:18

      Вопрос на засыпку Зареме , а кто пригласил Абаскаля и за какие заслуги ?
      Кто из иностранцев что-то выигрывал или хотя бы поднял команду на хороший уровень ?
      Кроме Николича никто в голову не приходит, наши Каррера и Ваноли как ружья стреляющие раз в сто лет, фарт и стечение обстоятельств .
      Не беру тренеров Зенита , там с деньгами Газпрома и любой дворник ниже тройки не будет.
      Почему надо искать в Европе , а не дома?

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      Рейтинг: +592

      odessakmv > Алексей З 2 октября, 13:37

      все просто - Спартак многолетний чемпион по (процентам) откатам-распилам, выплаченным агентам... на русских тренерах таких откатов-распилов не сделаешь, да и спрятать в офшорах их сложнее

      1
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