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  • «У кого-то в роду были цыгане: то коней воруют, то быков»: Зарема – о руководстве «Спартака»

«У кого-то в роду были цыгане: то коней воруют, то быков»: Зарема – о руководстве «Спартака»

2 октября 2023, 09:55
7

Зарема Салихова высмеяла заинтересованность «Спартака» в приглашении главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.

«Когда я предлагала в 2021 году Де Дзерби, Ивич был в моих списках. Те же самые люди, которые в совете директоров и сейчас, даже слушать не стали – тренеры же без трофеев, без выигранных чемпионств.

А теперь Ивича выкупать у «Краснодара»? Что за бред! У кого-то в роду были цыгане: то коней воруют, то быков», – заявила Зарема.

  • Сумма выкупа Ивича – 0,9 миллиона евро.
  • «Краснодар» лидирует в РПЛ с 3-очковым отрывом.
  • Летом «Спартак» купил у ЦСКА Хесуса Медину – фраза про «коней воруют» отсылает к этому трансферу.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Ивич Владимир Салихова Зарема
Комментарии (7)
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Тимофей-Аздоев-vkontakte
1696231122
Я подумал, что хватит верить всяким телегам и пабликам с прогнозами на спорт. Только потеря денег. Есть отличный сервис, который работает с 2013 года. Найдите его в любом поиске по фразе: «серебряный прогноз». Гарантии на все прогнозы. МАТЧ ТВ о них показывал сюжет.
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JTherry
1696231741
"Когда я предлагала...")))) вечное бабское "Я", дальновидная ты наша...) как только во Францию сбежала с Федуном, сразу все Зареме видно стало, кто "цыганить" стал в Лукойле... а Абаскаля не при тебе привели, вместе с пол-команды из Крыльев, Соболь не при тебе пришел, чтобы сливать неугодных тренеров вместе с дружком Джикией, а разве не ты устраивала скандалы в Спартаке, наслаждаясь властью "царицы" при куколде..?
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SLADE2019
1696231741
С чувством юмора у женщины все в порядке. Вот только зачем оно на друзей направлено? Почти все менеджеры и при вашем тандеме работали.
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alefreddy
1696242013
сейчас много можно говорить а раньше кто мешал добротного тренера и игроков
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