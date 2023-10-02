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    • Губерниев назвал условие для увольнения Абаскаля из «Спартака»

    Губерниев назвал условие для увольнения Абаскаля из «Спартака»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев допускает, что игра с ЦСКА может стать последней для Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

    «Спартак» был совсем не готов к «Крыльям Советов», складывается ощущение, что Абаскаль не разобрал соперника.

    «Крылья» – хорошая команда, отлично использует контратаки. Можно сказать, что у «красно‑белых» полное незнание предмета, с какими людьми работает тренер. Некому играть в центре обороны давно, одни фланговые игроки и полузащитники.

    Команда играет черт‑те во что. Есть ощущение, что если в матче с ЦСКА напропускают, то эта встреча станет последней для Абаскаля за «Спартак».

    Трансферная кампания провальная, тренер в тупике. У команды многое чудовищно», – сказал Губерниев.

    • «Спартак» разгромно проиграл «Крыльям Советов» – 0:4.
    • Следующий соперник москвичей – «Динамо» в Кубке.
    • Дерби с ЦСКА состоится 8 октября в рамках 11-го тура РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.10.2023 07:38
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    Комментарии27
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11907

      ivany4 2 октября, 10:14

      Грустно, что в сми слово дают таким горе специалистам, тем более от футбола.)))
      Как можно анализировать игру, состояние команды, задумки тренера, если все построено на ощущениях.
      На мой взгляд, все гораздо проще. Федун отошел от дел. А новая метла, как известно по-новому метет. Плохо, что у этой метлы слишком много рук, и каждые хотят остаться на месте, и чтоб к ним прилипло по-больше. В таких "играх", как всегда найдутся пешки и полководцы. Как внутри, так и снаружи, желающие получить свою вотчину. Не удивлюсь, если среди них окажется "звездный тренер" царь Мостовой.)))

      2
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      ...
      Рейтинг: +31388

      JTherry > ivany4 2 октября, 10:54

      а в "светлые времена Федунизма", разве было нормально в Спартаке, когда каждый сезон, по желанию "царицы", меняли тренеров..? нет в команде единоначалия: руководят командой не профи, и это бросается в глаза...(( игроки распоясались, им тренер не нравится и его решения, а выигрывать один трофей за 20 лет нравится и получать ЗП миллионами евро нравится, особенно Соболю, слившемуся с дерби, зато поддержавшего сидящего на лавке Джикию...

      3
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      ...
      Рейтинг: +11907

      ivany4 > JTherry 2 октября, 11:41

      Полностью согласен.
      Причем руководят не только не профи, а посторонние люди. Одна надежда, что новые хозяева разберутся кто что значит. Беда, что после Федуна осталось хитросплетенное "наследство". А разрубить этот узел быстро не получиться, много потерять можно. А если идти медленно, то потери могут быть еще больше. Почему-то не хотят отделить команду, от "вспомогательного персонала советчиков и менеджеров.

      1
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      Рейтинг: +259

      Amorphis 2 октября, 09:49

      Вижу две победы Абаскаля в ближайших матчах и нытьё превратиться в поклонения))

      3
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    • ...
      Рейтинг: +891

      Spartak №1 2 октября, 09:37

      Дима тебя опять понесло как в биатлоне. Что нет других команд чтоб себя пиарить. На Спартаке все кому лень занимаются самопиаром. Мостовой, Червиченко, Рианчо и тд и тп.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +16637

      Алексей З 2 октября, 09:30

      Низкая квалификация тренера причина всех проблем.
      Что касается трансферов , то по непонятным причинам в составе явный перебор игроков. Если и этим Абаскаль руководил , то это просто пздц.
      Медина, Мартинс , Мозес , Дуарте , Денисов - они вообще зачем в команде ?
      Остались с одним неуравновешенным (психологически) нападающем. Это как ?
      В каждой линии не играно НИ ЧЕ ГО, к соперникам не готовятся НИКАК.
      Замены только вредят.
      По совокупности Абаскаль разрушил всё , коллектива нет , игры нет , костяка нет .
      Только скорейшее увольнение может как-то остановить процесс падения в пропасть.
      Хотя возможно уже и опоздали.
      Бездарь у руля , неужели в Лукойле этого не видят.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +10171

      САДЫЧОК 2 октября, 09:08

      Этот гнилой Губерниев , любит выполнять чьи то заказы.Все знают об этом !
      Всё отлично было бы у Абаскаля , если бы не Глушаков номер 2 (Джикия) и его друзья Соболев Зобнин, Максименко, надо заметить, не далекие людишки !
      Чтобы предотвратить этот заговор, должны об этом знать все !

      2
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      ...
      Рейтинг: +16637

      Алексей З > САДЫЧОК 2 октября, 09:31

      Аптека за углом, сходи.

      1
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      ...
      Рейтинг: +10171

      САДЫЧОК > Алексей З 2 октября, 09:39

      Все что ты пишешь всегда не правда !
      Уверен , тебе уже ничего не поможет!

      2
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      ...
      Рейтинг: +16637

      Алексей З > САДЫЧОК 2 октября, 09:50

      Ваши домыслы о заговорах это проблемы с психикой.
      Берегите себя.

      0
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      ...
      Рейтинг: +10171

      САДЫЧОК > Алексей З 2 октября, 10:37

      Это моё мнение .
      А, ты злобный....., который боится чужого мнения.
      Нормальный человек, не может позволить себе оскорбления.

      2
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      ...
      Рейтинг: +16637

      Алексей З > САДЫЧОК 2 октября, 10:44

      Чем я вас оскорбил, послал в аптеку ?
      Это только из-за беспокойства за ваше здоровье.
      При чём Каррера -Глушаков и нынешнее Абаскаль - и... вы перечислили пол-команды. Почему туда Соболева и Промеса не внесли , думаете они довольны тем что творится с командой ?
      Глушаков был чуть-ли не единственным (+-Комбаров) кто против карреры выступил , а сейчас кто за Абаскаля ?
      Наверно только Мозес и Денисов , которые непонятно почему выходят на поле.
      Не хотел вас обидеть , но вашу конспирологию не пойму.

      0
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      ...
      Рейтинг: +10171

      САДЫЧОК > Алексей З 2 октября, 11:48

      У вас всё с ног на голову!
      Нет стержня мысли!
      Козлить, про аптеку может только козёл.
      Самое главное про футбол, видно же что один тип с агентом замутили на Выезде( дома бы не позволила бы ситуация) слив тренера.Но болельщиков не проведешь и они кричали вслед не только тем игрокам, но и парню с бородой который сидел на скамейке!

      2
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      ...
      Рейтинг: +16637

      Алексей З > САДЫЧОК 2 октября, 12:23

      Вы болельщик ? Что вам видно , козел ?
      С Динамо и с Сочи команда здорово играл ?
      Вы просто в футболе не шарите , а с умным видо м рассуждаете.
      Проблемы в составе , в игре , НА ПОЛЕ .
      Зря только время на вас потратил .
      Ищите заговор. Стержень у вас в заднице и походу именно это мешает думать.
      Аптека тут уже не поможет , направляйтесь сразу в больницу , в палату номер 6 , Наполеон вас там ждёт.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10171

      САДЫЧОК > Алексей З 2 октября, 17:19

      И все таки ты упырь!
      Что должен сделать грамотный чел- не общаться. с ублюдком !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +34511

      oyabun 2 октября, 09:00

      Всё напутал Губерниев - проблема Спартака не с ЦЗ, они то сейчас более менее, а с крайними. И трансферная компания у Спартака была чуть ли не самая сильная в это ТО. Проблема в тренере, которому дали карт бланш, а он не может из игроков сделать команду.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +5714

      Эном айс 2 октября, 08:33

      Знаток футбольный..
      Если Спартак перейдёт со "стрельбы лёжа" в "стойку" от армейцев останутся только погоны. А если голландского "загребного" опять поменяют на полдороги, тогда всё,
      "суши вёсла".

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +436

      Bez Imeni 2 октября, 08:28

      Чего все докопались до рыжего, пусть творит, строит команду..

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16637

      Алексей З > Bez Imeni 2 октября, 09:33

      Вам бы со своими проблемами разобраться.
      Хотя в Газпроме одно лечение, зимой ещё 2-3 латинос привезут и опять на плаву.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +436

      Bez Imeni > Алексей З 2 октября, 11:19

      а вам чего не привозят?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +81

      Владимир-Филиппов-vkontak > Алексей З 2 октября, 11:38

      Завидуй молча. Да и проблем у нас особо нет, пять чемпионств за пять лет, вполне нормально.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16637

      Алексей З > Владимир-Филиппов-vkontak 2 октября, 12:32

      Флаг вам в руки и Х в ... Ну вы знаете куда.
      Какие у вас проблемы , ну два русских в основе , но разве это важно ?
      Титулы главное.
      Ну Миллер свои хотелки реализует , а вам то если вы с Питера , какая от этого гордость и радость ?
      Ну Вираж разогнал , но разве это важно , главное титулы .
      Вам не завидуют , вас ненавидят и презирают , флагманы РОССИЙСКОГО ( или бразильского ?) футбола.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16637

      Алексей З > Bez Imeni 2 октября, 12:33

      А зачем ?
      У нас своих достаточно , нам тренер с мозгами нужен и всё пойдёт как надо.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +81

      Владимир-Филиппов-vkontak > Алексей З 2 октября, 17:16

      А когда Плакса тащил в спам всяких робсонов и, прости Господи, мукунков все ромбоголовые были довольны?
      А когда в 2023 главной звездой является голландец-уголовник это тоже никого не смущает? Я уж не говорю про новую эту вашу бабищу, про манданду и прочих.
      При этом хорошо известно, что именно спам у нас рекордсмен по финансированию агентов. И легионеров через спам прошло за те же пять лет огромное количество. Только легионеры эти низкопробные, бестолковые и бесполезные. Поэтому и результата никакого нет.
      Так что завидуй молча. А ненавидят в России только одну команду, и это не Зенит.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16637

      Алексей З > Владимир-Филиппов-vkontak 2 октября, 18:51

      Повторю тебе дебил , завидовать нечему.
      Нравится , флаг в руки и Х в жопу !!!
      Так и дыши.

      0
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      ...
      Рейтинг: +81

      Владимир-Филиппов-vkontak > Алексей З 3 октября, 08:59

      Что ты там хрюкаешь? Ничего не понятно, переведи на человеческий.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +436

      Bez Imeni 2 октября, 08:21

      ЦСКА сейчас не тот, думаю дома Спартак как минимум не проиграет

      2
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