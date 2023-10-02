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  • Губерниев назвал условие для увольнения Абаскаля из «Спартака»

Губерниев назвал условие для увольнения Абаскаля из «Спартака»

2 октября 2023, 07:38
10

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев допускает, что игра с ЦСКА может стать последней для Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

«Спартак» был совсем не готов к «Крыльям Советов», складывается ощущение, что Абаскаль не разобрал соперника.

«Крылья» – хорошая команда, отлично использует контратаки. Можно сказать, что у «красно‑белых» полное незнание предмета, с какими людьми работает тренер. Некому играть в центре обороны давно, одни фланговые игроки и полузащитники.

Команда играет черт‑те во что. Есть ощущение, что если в матче с ЦСКА напропускают, то эта встреча станет последней для Абаскаля за «Спартак».

Трансферная кампания провальная, тренер в тупике. У команды многое чудовищно», – сказал Губерниев.

  • «Спартак» разгромно проиграл «Крыльям Советов» – 0:4.
  • Следующий соперник москвичей – «Динамо» в Кубке.
  • Дерби с ЦСКА состоится 8 октября в рамках 11-го тура РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо Губерниев Дмитрий
Комментарии (10)
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Сам_себе_сказал
1696224081
ЦСКА сейчас не тот, думаю дома Спартак как минимум не проиграет
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Сам_себе_сказал
1696224501
Чего все докопались до рыжего, пусть творит, строит команду..
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Эном айс
1696224813
Знаток футбольный.. Если Спартак перейдёт со "стрельбы лёжа" в "стойку" от армейцев останутся только погоны. А если голландского "загребного" опять поменяют на полдороги, тогда всё, "суши вёсла".
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oyabun
1696226443
Всё напутал Губерниев - проблема Спартака не с ЦЗ, они то сейчас более менее, а с крайними. И трансферная компания у Спартака была чуть ли не самая сильная в это ТО. Проблема в тренере, которому дали карт бланш, а он не может из игроков сделать команду.
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САДЫЧОК
1696226906
Этот гнилой Губерниев , любит выполнять чьи то заказы.Все знают об этом ! Всё отлично было бы у Абаскаля , если бы не Глушаков номер 2 (Джикия) и его друзья Соболев Зобнин, Максименко, надо заметить, не далекие людишки ! Чтобы предотвратить этот заговор, должны об этом знать все !
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Spartak №1
1696228625
Дима тебя опять понесло как в биатлоне. Что нет других команд чтоб себя пиарить. На Спартаке все кому лень занимаются самопиаром. Мостовой, Червиченко, Рианчо и тд и тп.
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Amorphis
1696229391
Вижу две победы Абаскаля в ближайших матчах и нытьё превратиться в поклонения))
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ivany4
1696230848
Грустно, что в сми слово дают таким горе специалистам, тем более от футбола.))) Как можно анализировать игру, состояние команды, задумки тренера, если все построено на ощущениях. На мой взгляд, все гораздо проще. Федун отошел от дел. А новая метла, как известно по-новому метет. Плохо, что у этой метлы слишком много рук, и каждые хотят остаться на месте, и чтоб к ним прилипло по-больше. В таких "играх", как всегда найдутся пешки и полководцы. Как внутри, так и снаружи, желающие получить свою вотчину. Не удивлюсь, если среди них окажется "звездный тренер" царь Мостовой.)))
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