Губерниев назвал условие для увольнения Абаскаля из «Спартака»

Грустно, что в сми слово дают таким горе специалистам, тем более от футбола.)))
Как можно анализировать игру, состояние команды, задумки тренера, если все построено на ощущениях.
На мой взгляд, все гораздо проще. Федун отошел от дел. А новая метла, как известно по-новому метет. Плохо, что у этой метлы слишком много рук, и каждые хотят остаться на месте, и чтоб к ним прилипло по-больше. В таких "играх", как всегда найдутся пешки и полководцы. Как внутри, так и снаружи, желающие получить свою вотчину. Не удивлюсь, если среди них окажется "звездный тренер" царь Мостовой.)))
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев допускает, что игра с ЦСКА может стать последней для Гильермо Абаскаля в «Спартаке».
«Спартак» был совсем не готов к «Крыльям Советов», складывается ощущение, что Абаскаль не разобрал соперника.
«Крылья» – хорошая команда, отлично использует контратаки. Можно сказать, что у «красно‑белых» полное незнание предмета, с какими людьми работает тренер. Некому играть в центре обороны давно, одни фланговые игроки и полузащитники.
Команда играет черт‑те во что. Есть ощущение, что если в матче с ЦСКА напропускают, то эта встреча станет последней для Абаскаля за «Спартак».
Трансферная кампания провальная, тренер в тупике. У команды многое чудовищно», – сказал Губерниев.
- «Спартак» разгромно проиграл «Крыльям Советов» – 0:4.
- Следующий соперник москвичей – «Динамо» в Кубке.
- Дерби с ЦСКА состоится 8 октября в рамках 11-го тура РПЛ.