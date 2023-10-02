Губерниев назвал условие для увольнения Абаскаля из «Спартака»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев допускает, что игра с ЦСКА может стать последней для Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

«Спартак» был совсем не готов к «Крыльям Советов», складывается ощущение, что Абаскаль не разобрал соперника.

«Крылья» – хорошая команда, отлично использует контратаки. Можно сказать, что у «красно‑белых» полное незнание предмета, с какими людьми работает тренер. Некому играть в центре обороны давно, одни фланговые игроки и полузащитники.

Команда играет черт‑те во что. Есть ощущение, что если в матче с ЦСКА напропускают, то эта встреча станет последней для Абаскаля за «Спартак».

Трансферная кампания провальная, тренер в тупике. У команды многое чудовищно», – сказал Губерниев.