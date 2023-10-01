Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?

    Мостовой потроллил Абаскаля после 0:4 от «Крыльев»

    Бывший спартаковец Александр Мостовой отреагировал на поражение «Спартака» от «Крыльев Советов» в 10-м туре РПЛ (0:4).

    «У «Спартака» и Гильермо Абаскаля в особенности всe просто замечательно. Когда говоришь правду, то, оказывается, критикуешь. Что можно говорить? Мне интересно послушать, что Абаскаль сейчас скажет. А он скажет, что всe нормально. «Спартаку» я советов давать не буду в этой ситуации – все сами разбираются в футболе. Хорошо, что ещe чудом обыграли «Сочи» и «Динамо».

    Лучше отметить «Крылья». Они – молодцы! Сегодня за все 90 минут у «Спартака» было преимущество минут десять, а в остальное время «Крылья» владели игрой по всем параметрам. Снимаем шляпу перед «Крыльями». Но все сейчас будут говорить не о «Крыльях», а о том, что случилось со «Спартаком». На все вопросы пусть отвечает Абаскаль. Он же много играл – правда, на PlayStation», – сказал Мостовой.

    • Абаскаль в команде 2-й сезон.
    • Контракт рассчитан до 2025 года.
    • Впереди у «Спартака» 2 дерби – против «Динамо» и ЦСКА.

    Новости по теме
    Федун обещал Ваноли и Каттани свой бизнес-джет для вылета из России в феврале 2022 года 2
    Владельцы «Спартака» больше доверяют гендиректору клуба, чем Абаскалю 9
    23 ярких кадра из дерби «Спартака» и ЦСКА прошлых лет: Вагнер и пес, горящая атрибутика, Федун, эмоции
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.10.2023 18:58
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5339

      Каратель 2 октября, 13:49

      А что тут скажешь..из хорошего игрока мостовой превратился в троля...старость даёт о себе знать..скоро мы и не такое услышим и даже увидим

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +713

      The only one 1 октября, 20:04

      В зимнем перерыве надо поменять местами Абаскаля и Семака. И будем прикалываться дальше.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18036

      Garrincha58 1 октября, 19:28

      Причём тут какой то Абыскель или как там его он совершенно не причём это всё Тренер с большой буквы Осинькин вот куда надо просится на стажировку этому уже старенькому тренеришке Мостовому именно тренеришке потому что ничего из него не получится

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5902

      neim 1 октября, 19:21

      Да на фиг, берите Мостового в тренеры, он скоро школу закончит тренерскую и будет вам счастье !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +516

      andr2112 1 октября, 19:08

      А автор троллинга кто? Соболев или Мостовой?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      SPACE TRUCKIN 1 октября, 19:06

      бомбардир! поправь шапку! о бывшем спартаковце Соболеве...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25188

      DOCTOR PENALTY > SPACE TRUCKIN 1 октября, 19:10

      А лучше сними шапку перед Крыльями.

      1
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+