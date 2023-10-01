Мостовой потроллил Абаскаля после 0:4 от «Крыльев»

Бывший спартаковец Александр Мостовой отреагировал на поражение «Спартака» от «Крыльев Советов» в 10-м туре РПЛ (0:4).

«У «Спартака» и Гильермо Абаскаля в особенности всe просто замечательно. Когда говоришь правду, то, оказывается, критикуешь. Что можно говорить? Мне интересно послушать, что Абаскаль сейчас скажет. А он скажет, что всe нормально. «Спартаку» я советов давать не буду в этой ситуации – все сами разбираются в футболе. Хорошо, что ещe чудом обыграли «Сочи» и «Динамо».

Лучше отметить «Крылья». Они – молодцы! Сегодня за все 90 минут у «Спартака» было преимущество минут десять, а в остальное время «Крылья» владели игрой по всем параметрам. Снимаем шляпу перед «Крыльями». Но все сейчас будут говорить не о «Крыльях», а о том, что случилось со «Спартаком». На все вопросы пусть отвечает Абаскаль. Он же много играл – правда, на PlayStation», – сказал Мостовой.