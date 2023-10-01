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Мостовой потроллил Абаскаля после 0:4 от «Крыльев»

1 октября 2023, 18:58
6

Бывший спартаковец Александр Мостовой отреагировал на поражение «Спартака» от «Крыльев Советов» в 10-м туре РПЛ (0:4).

«У «Спартака» и Гильермо Абаскаля в особенности всe просто замечательно. Когда говоришь правду, то, оказывается, критикуешь. Что можно говорить? Мне интересно послушать, что Абаскаль сейчас скажет. А он скажет, что всe нормально. «Спартаку» я советов давать не буду в этой ситуации – все сами разбираются в футболе. Хорошо, что ещe чудом обыграли «Сочи» и «Динамо».

Лучше отметить «Крылья». Они – молодцы! Сегодня за все 90 минут у «Спартака» было преимущество минут десять, а в остальное время «Крылья» владели игрой по всем параметрам. Снимаем шляпу перед «Крыльями». Но все сейчас будут говорить не о «Крыльях», а о том, что случилось со «Спартаком». На все вопросы пусть отвечает Абаскаль. Он же много играл – правда, на PlayStation», – сказал Мостовой.

  • Абаскаль в команде 2-й сезон.
  • Контракт рассчитан до 2025 года.
  • Впереди у «Спартака» 2 дерби – против «Динамо» и ЦСКА.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Крылья Советов Абаскаль Гильермо Мостовой Александр
Комментарии (6)
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SPACE TRUCKIN
1696176385
бомбардир! поправь шапку! о бывшем спартаковце Соболеве...
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andr2112
1696176483
А автор троллинга кто? Соболев или Мостовой?
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neim
1696177272
Да на фиг, берите Мостового в тренеры, он скоро школу закончит тренерскую и будет вам счастье !
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Garrincha58
1696177680
Причём тут какой то Абыскель или как там его он совершенно не причём это всё Тренер с большой буквы Осинькин вот куда надо просится на стажировку этому уже старенькому тренеришке Мостовому именно тренеришке потому что ничего из него не получится
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Каратель помойников
1696243796
А что тут скажешь..из хорошего игрока мостовой превратился в троля...старость даёт о себе знать..скоро мы и не такое услышим и даже увидим
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