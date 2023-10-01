Рахимов объяснил поражение «Рубина» от «Краснодара»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов назвал причины поражения от «Краснодара» в 10-м туре РПЛ (0:2).
«Перед матчем я сказал команде, что все решат детали. Во-вторых, у нас сегодня было три новых футболистам в группе атаки. Они в разном состоянии готовности. Отсюда небольшое недопонимание в завершающей стадии – отсюда и офсайды. Подвела и реализация», – сказал Рахимов.
- «Рубин» идет в зоне переходных матчей.
- «Краснодар» лидирует с 6-очковым преимуществом.
- Рахимов весной вернул «Рубин» в РПЛ.
Источник: «Татар-информ»