Рахимов объяснил поражение «Рубина» от «Краснодара»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов назвал причины поражения от «Краснодара» в 10-м туре РПЛ (0:2).

«Перед матчем я сказал команде, что все решат детали. Во-вторых, у нас сегодня было три новых футболистам в группе атаки. Они в разном состоянии готовности. Отсюда небольшое недопонимание в завершающей стадии – отсюда и офсайды. Подвела и реализация», – сказал Рахимов.