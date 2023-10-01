Федотов ответил, усилил бы Игнашевич защиту ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов отметил форму своего коллеги из «Балтики» Сергея Игнашевича после матча 10-го тура РПЛ (1:0).

«Усилил бы Игнашевич центр обороны ЦСКА с учeтом всех травм в команде? Сергей Николаевич, смотрю, в великолепной форме. Думаю, что он участвует в тренировочном процессе во всeм. Надо отдать должное, человек хорошо сложен и следит за собой. Это одно из условий. Думаю, что усилил бы сто процентов», – сказал Федотов в эфире «Матч ТВ».