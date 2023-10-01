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    Федотов ответил, усилил бы Игнашевич защиту ЦСКА

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов отметил форму своего коллеги из «Балтики» Сергея Игнашевича после матча 10-го тура РПЛ (1:0).

    «Усилил бы Игнашевич центр обороны ЦСКА с учeтом всех травм в команде? Сергей Николаевич, смотрю, в великолепной форме. Думаю, что он участвует в тренировочном процессе во всeм. Надо отдать должное, человек хорошо сложен и следит за собой. Это одно из условий. Думаю, что усилил бы сто процентов», – сказал Федотов в эфире «Матч ТВ».

    • Игнашевич играл за ЦСКА в 2004-2018 годах.
    • Он помог команде выиграть Кубок УЕФА в 2005 году.
    • «Балтика» идет в РПЛ в зоне переходных матчей.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.10.2023 10:05
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