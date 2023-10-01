Федотов прокомментировал победу ЦСКА над «Балтикой»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов отреагировал на победу в 10-м туре РПЛ над «Балтикой» (1:0).

Единственный гол забил Виктор Давила.

ЦСКА идет в РПЛ 6-м.

«Балтика» – в зоне переходных встреч.

– Готовились и знали, что сегодня будет непросто. Анализировали команду, которая уже адаптировалась к РПЛ: «Балтика» очень хорошо идет вперед и прессингует. Видим почерк и работу Сергея Николаевича Игнашевича. Перед игрой написали, что ребята будут сегодня готовы на подвиг, и команда это продемонстрировала.

В первом тайме нам не хватало точности в передачах и работы с мячом. Делали много длинных передач, но слабо их подбирали. Именно в этих переходах соперник имел преимущество, подал несколько угловых, и в одном из эпизодов было опасно. Но мы забили гол и имели еще несколько моментов, которые мы могли бы более качественно завершить. Во втором тайме уже ушел определенный груз ответственности, и команда показала более качественный командный футбол. Не хватило только еще одного забитого гола, чтобы точно снять напряжение.

– Вы уже давно не выигрывали в матчах чемпионата. Чувствуете облегчение после этой победы?

– Мы не говорим об облегчении – говорим о радости победы, которую мы вместе с нашими болельщиками вырвали. Мы не проигрывали и тяжело складывающиеся матчи. У нас есть дух, есть желание, есть мастерство, но пока что оно приходящее и уходящее. К этому моменту появился определенный комплекс: мы не проигрываем, вырываем ничью в сложных матчах, но очков получаем мало. То есть эмоции позитивные, а место в таблице для ЦСКА не очень комфортное. Поэтому сегодня очень хотелось порадовать болельщиков победой – мы к ней готовились, и она пришла.