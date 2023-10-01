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    Федотов прокомментировал победу ЦСКА над «Балтикой»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов отреагировал на победу в 10-м туре РПЛ над «Балтикой» (1:0).

    – Готовились и знали, что сегодня будет непросто. Анализировали команду, которая уже адаптировалась к РПЛ: «Балтика» очень хорошо идет вперед и прессингует. Видим почерк и работу Сергея Николаевича Игнашевича. Перед игрой написали, что ребята будут сегодня готовы на подвиг, и команда это продемонстрировала.

    В первом тайме нам не хватало точности в передачах и работы с мячом. Делали много длинных передач, но слабо их подбирали. Именно в этих переходах соперник имел преимущество, подал несколько угловых, и в одном из эпизодов было опасно. Но мы забили гол и имели еще несколько моментов, которые мы могли бы более качественно завершить. Во втором тайме уже ушел определенный груз ответственности, и команда показала более качественный командный футбол. Не хватило только еще одного забитого гола, чтобы точно снять напряжение.

    – Вы уже давно не выигрывали в матчах чемпионата. Чувствуете облегчение после этой победы?

    – Мы не говорим об облегчении – говорим о радости победы, которую мы вместе с нашими болельщиками вырвали. Мы не проигрывали и тяжело складывающиеся матчи. У нас есть дух, есть желание, есть мастерство, но пока что оно приходящее и уходящее. К этому моменту появился определенный комплекс: мы не проигрываем, вырываем ничью в сложных матчах, но очков получаем мало. То есть эмоции позитивные, а место в таблице для ЦСКА не очень комфортное. Поэтому сегодня очень хотелось порадовать болельщиков победой – мы к ней готовились, и она пришла.

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    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    01.10.2023 08:56
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1046

      FCSpartakM 1 октября, 13:14

      матчи коней просто невозможно смотреть, настолько унылое зрелище

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +212

      Gwynbleidd > FCSpartakM 1 октября, 23:04

      зато матче мяса, очень весело смотреть, особенно сегодняшний с Крыльями...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1944

      Таврида > FCSpartakM 2 октября, 03:46

      На Спартак смешно же было смотреть, да?

      0
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