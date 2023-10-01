Сафонов сравнил игру ЦСКА с «Реалом» времен Капелло

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился впечатлениями от матча 10-го тура РПЛ ЦСКА – «Балтика» (1:0).

Единственный гол забил Виктор Давила.

ЦСКА идет в РПЛ 6-м.

«Балтика» – в зоне переходных встреч.

– ЦСКА и «Балтика» выдали равную игру. В своe время Фабио Капелло выиграл с «Реалом» чемпионат Испании, побеждая с минимальным счeтом, и болельщики сказали: «Уберите его, такая игра нам не нравится». ЦСКА сегодня победил, три очка есть три очка. Руководство ЦСКА платит за это деньги, значит, их всe устраивает.

– Игра ЦСКА при Владимире Федотове вам не нравится?

– Нет, почему? Мы же говорим про сегодняшний матч. Может, при Федотове и были искромeтные игры в прошлом сезоне, но сегодняшняя эмоций не вызвала. Я привык, что когда команда играет дома, есть по пять-десять моментов.