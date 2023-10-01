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    Сафонов сравнил игру ЦСКА с «Реалом» времен Капелло

    Футбольный агент Алексей Сафонов поделился впечатлениями от матча 10-го тура РПЛ ЦСКА – «Балтика» (1:0).

    • Единственный гол забил Виктор Давила.
    • ЦСКА идет в РПЛ 6-м.
    • «Балтика» – в зоне переходных встреч.

    – ЦСКА и «Балтика» выдали равную игру. В своe время Фабио Капелло выиграл с «Реалом» чемпионат Испании, побеждая с минимальным счeтом, и болельщики сказали: «Уберите его, такая игра нам не нравится». ЦСКА сегодня победил, три очка есть три очка. Руководство ЦСКА платит за это деньги, значит, их всe устраивает.

    – Игра ЦСКА при Владимире Федотове вам не нравится?

    – Нет, почему? Мы же говорим про сегодняшний матч. Может, при Федотове и были искромeтные игры в прошлом сезоне, но сегодняшняя эмоций не вызвала. Я привык, что когда команда играет дома, есть по пять-десять моментов.

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    Источник: Metaratings

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    01.10.2023 08:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16637

      Алексей З 1 октября, 09:43

      С таким составом Федотов выжимает максимум.
      Продали Медину и Карраскаля и не купили достойных , вопросы не к нему.

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