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  • Бундеслига. «Бавария» ушла с 0:2 в матче с «Лейпцигом» (2:2) и поднялась на 3-е место

Бундеслига. «Бавария» ушла с 0:2 в матче с «Лейпцигом» (2:2) и поднялась на 3-е место

30 сентября 2023, 21:26
7

«Бавария» в 6-м туре Бундеслиги спаслась в матче с «Лейпцигом». Проигрывая 0:2, баварцы заработали очко.

В обоих голах «Лейпцига» поучаствовал летний новичок Луа Опенда.

«Бавария» поднялась на третье место – выше идут «Байер» и «Штутгарт». «Лейпциг» занимает пятую строчку.

У «Лейпцига» одно поражение в сезоне. У «Баварии» – ни одного (если не брать Суперкубок Германии).

«Бавария» не выигрывает у «Лейпцига» четыре матча подряд.

Германия. Бундеслига. 6-й тур

Лейпциг – Бавария – 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Опенда, 20; 2:0 – Лукеба, 26; 2:1 – Кейн, 57 (с пенальти); 2:2 – Сане, 70.

Календарь Бундеслиги

Турнирная таблица Бундеслиги

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Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Бавария РБ Лейпциг
Комментарии (7)
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Купа Купыч
1696099372
Судью за такой пенальти. утопить. Вытащил Баварию.
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Skull_Boy
1696100316
Вратарь просто "гений" у Мюнхена и по сравнению с ним даже мешок Кержаков вратарь
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Пингвины Антарктиды/Толян
1696109022
Хотя Евро 2024 пройдёт на полях Германии, Тухель не предостовляет Мюллеру место в основном составе. Кто тогда составит пару Фюллькругу?
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Amorphis
1696124109
Судья, ну вы поняли кто)
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