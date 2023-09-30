Бундеслига. «Бавария» ушла с 0:2 в матче с «Лейпцигом» (2:2) и поднялась на 3-е место

«Бавария» в 6-м туре Бундеслиги спаслась в матче с «Лейпцигом». Проигрывая 0:2, баварцы заработали очко.

В обоих голах «Лейпцига» поучаствовал летний новичок Луа Опенда.

«Бавария» поднялась на третье место – выше идут «Байер» и «Штутгарт». «Лейпциг» занимает пятую строчку.

У «Лейпцига» одно поражение в сезоне. У «Баварии» – ни одного (если не брать Суперкубок Германии).

«Бавария» не выигрывает у «Лейпцига» четыре матча подряд.

Германия. Бундеслига. 6-й тур

Лейпциг – Бавария – 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Опенда, 20; 2:0 – Лукеба, 26; 2:1 – Кейн, 57 (с пенальти); 2:2 – Сане, 70.

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