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    Семак прокомментировал поражение «Зенита» от «Оренбурга»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги проигранного матча 10-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:3).

    • Петербуржцы потерпели 2-е поражение подряд в чемпионате.
    • «Оренбург» впервые в своей истории победил «Зенит».
    • У действующего чемпиона РПЛ худший за 12 лет старт в лиге.

    «Матч складывался для нас неудачно. Дали большую фору, но нужно забивать. Нам не хватило забитого мяча, моменты у нас были.

    Чтобы полноценно вернуться в игру, нужно было раньше забивать. И в первом, и во втором тайме было много моментов, но реализация…

    Несмотря на три пропущенных, могли выиграть 4:3, такое бывает. Но не сегодня. Поражение всегда болезненно, любой проигрыш неприятен. Но что сделать, это тоже часть нашей работы», – сказал Семак.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 15:29
    Комментарии12
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      Рейтинг: +227

      russkiisergei 1 час назад

      судья не помог и обосрались

      2
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      Рейтинг: +8325

      BarStep 1 час назад

      Что он несет?!

      Але, Серёга!
      Проснись!
      Ты с командой в параллели уже...

      0
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      Рейтинг: +8783

      nik55 1 час назад

      По новому соглашению, рассчитанному до 2027 года, колумбиец зарабатывает 5 миллионов евро за сезон.-------все хотят такую зарплату вот и играют налегке

      0
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      Рейтинг: +20062

      ilichkadr 1 час назад

      Не, Серёга, завтра нас опустят на 6-е место и придётся долго оттуда выкарабкиваться. Ещё и Сочи свинью подсунут............

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +227

      russkiisergei > ilichkadr 1 час назад

      правильно говоришь, вас опустят!!!

      1
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      Рейтинг: +227

      russkiisergei 1 час назад

      надеюсь неудачи будут и дальше преследовать голубых

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1503

      Номэд 1 час назад

      Ну что, физрук, помогли тебе твои ля... бразилы?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +20029

      NewLife 2 часа назад

      Похоже, у старика Хоттабыча волосы в бороде кончились.

      5
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      Рейтинг: +782

      RUSARM > NewLife 1 час назад

      Нее,у ***** газ кончился,вот и сдуваются!!!

      2
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      Рейтинг: +5416

      neveldomha 2 часа назад

      Богданыч, ау. Команда не способна играть в прессинг, а без него не отыграть три мяча. С командой проблемы. Все это видят , кроме тебя.

      3
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      Рейтинг: +2243

      Suvorov71 > neveldomha 1 час назад

      Не, не все Мидвидь не видит, а мох и видит, но думает (если может) что смазные помогут, а смазных уже прут рачкомс

      3
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      Рейтинг: +227

      russkiisergei > neveldomha 1 час назад

      у вас же "лучший тренер" РПЛ!!! или всё таки нет??? ипать зенит ипать!!!

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