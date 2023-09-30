Семак прокомментировал поражение «Зенита» от «Оренбурга»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги проигранного матча 10-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:3).

Петербуржцы потерпели 2-е поражение подряд в чемпионате.

«Оренбург» впервые в своей истории победил «Зенит».

У действующего чемпиона РПЛ худший за 12 лет старт в лиге.

«Матч складывался для нас неудачно. Дали большую фору, но нужно забивать. Нам не хватило забитого мяча, моменты у нас были.

Чтобы полноценно вернуться в игру, нужно было раньше забивать. И в первом, и во втором тайме было много моментов, но реализация…

Несмотря на три пропущенных, могли выиграть 4:3, такое бывает. Но не сегодня. Поражение всегда болезненно, любой проигрыш неприятен. Но что сделать, это тоже часть нашей работы», – сказал Семак.