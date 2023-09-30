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Семак прокомментировал поражение «Зенита» от «Оренбурга»

30 сентября 2023, 15:29
10

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги проигранного матча 10-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:3).

  • Петербуржцы потерпели 2-е поражение подряд в чемпионате.
  • «Оренбург» впервые в своей истории победил «Зенит».
  • У действующего чемпиона РПЛ худший за 12 лет старт в лиге.

«Матч складывался для нас неудачно. Дали большую фору, но нужно забивать. Нам не хватило забитого мяча, моменты у нас были.

Чтобы полноценно вернуться в игру, нужно было раньше забивать. И в первом, и во втором тайме было много моментов, но реализация…

Несмотря на три пропущенных, могли выиграть 4:3, такое бывает. Но не сегодня. Поражение всегда болезненно, любой проигрыш неприятен. Но что сделать, это тоже часть нашей работы», – сказал Семак.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Оренбург Семак Сергей
Комментарии (10)
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neveldomha
1696077803
Богданыч, ау. Команда не способна играть в прессинг, а без него не отыграть три мяча. С командой проблемы. Все это видят , кроме тебя.
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NewLife
1696078047
Похоже, у старика Хоттабыча волосы в бороде кончились.
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russkiisergei
1696079946
надеюсь неудачи будут и дальше преследовать голубых
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ilichkadr
1696079963
Не, Серёга, завтра нас опустят на 6-е место и придётся долго оттуда выкарабкиваться. Ещё и Сочи свинью подсунут............
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nik55
1696080234
По новому соглашению, рассчитанному до 2027 года, колумбиец зарабатывает 5 миллионов евро за сезон.-------все хотят такую зарплату вот и играют налегке
Ответить
BarStep
1696080258
Что он несет?! Але, Серёга! Проснись! Ты с командой в параллели уже...
Ответить
russkiisergei
1696080354
судья не помог и обосрались
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