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    Скопинцев предложил создать футбольный альянс БРИКС

    Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев ответил, как нужно действовать России в условиях отстранения от международного футбола.

    – На фоне того, что вы играете с Катаром, Египтом, Кенией, Камеруном и другими, выскажи мнение, что делать российскому футболу. Идти в Азию или ждать?

    – Там момент какой: если мы через Азию отбираемся на чемпионат мира, нас все равно не пустят, как я понимаю?

    Лично я думаю, надо создавать объединенный футбольный альянс БРИКС, куда будут входить команды Бразилии, Индии, Китая, России.

    – Это же будет неофициальный турнир, потому что команды участвуют в своих конфедерациях.

    – Надо просто играть со сборной Бразилии игроками, которые не выступают в европейских клубах.

    – Но это товарищеский матч. Вопрос в том, что делать с официальными турнирами. Например, президент РПЛ Алаев сказал, что пока СВО не закончится, нас никуда не вернут.

    – Думаю, там шлейф потянется еще какое-то время.

    • Сейчас в состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.
    • С 1 января 2024-го к ним присоединятся Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопия и Саудовская Аравия.

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    Источник: «РБ Спорт»

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