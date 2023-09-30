Скопинцев предложил создать футбольный альянс БРИКС

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев ответил, как нужно действовать России в условиях отстранения от международного футбола.
– На фоне того, что вы играете с Катаром, Египтом, Кенией, Камеруном и другими, выскажи мнение, что делать российскому футболу. Идти в Азию или ждать?
– Там момент какой: если мы через Азию отбираемся на чемпионат мира, нас все равно не пустят, как я понимаю?
Лично я думаю, надо создавать объединенный футбольный альянс БРИКС, куда будут входить команды Бразилии, Индии, Китая, России.
– Это же будет неофициальный турнир, потому что команды участвуют в своих конфедерациях.
– Надо просто играть со сборной Бразилии игроками, которые не выступают в европейских клубах.
– Но это товарищеский матч. Вопрос в том, что делать с официальными турнирами. Например, президент РПЛ Алаев сказал, что пока СВО не закончится, нас никуда не вернут.
– Думаю, там шлейф потянется еще какое-то время.
- Сейчас в состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.
- С 1 января 2024-го к ним присоединятся Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопия и Саудовская Аравия.