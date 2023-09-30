Скопинцев предложил создать футбольный альянс БРИКС

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев ответил, как нужно действовать России в условиях отстранения от международного футбола.

– На фоне того, что вы играете с Катаром, Египтом, Кенией, Камеруном и другими, выскажи мнение, что делать российскому футболу. Идти в Азию или ждать?

– Там момент какой: если мы через Азию отбираемся на чемпионат мира, нас все равно не пустят, как я понимаю?

Лично я думаю, надо создавать объединенный футбольный альянс БРИКС, куда будут входить команды Бразилии, Индии, Китая, России.

– Это же будет неофициальный турнир, потому что команды участвуют в своих конфедерациях.

– Надо просто играть со сборной Бразилии игроками, которые не выступают в европейских клубах.

– Но это товарищеский матч. Вопрос в том, что делать с официальными турнирами. Например, президент РПЛ Алаев сказал, что пока СВО не закончится, нас никуда не вернут.

– Думаю, там шлейф потянется еще какое-то время.