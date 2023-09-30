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    • Шевченко поделился ожиданиями от чемпионской гонки в Серии А

    Шевченко поделился ожиданиями от чемпионской гонки в Серии А

    Андрей Шевченко порассуждал о фаворитах в борьбе за чемпионство в сезоне Серии А-2023/24.

    «Кто сможет конкурировать с «Интером»? По ходу сезона всегда наступает момент, когда кто-то появляется. Сейчас еще рано говорить.

    «Интер» очень хорошо начал сезон, это даeт ему возможность спокойно смотреть в будущее.

    Но я думаю, что другие команды вмешаются в борьбу – жду, что «Милан» будет в их числе», – сказал Шевченко.

    • «Интер» лидирует в чемпионате Италии с 15 очками в 6 турах.
    • «Милан» идет на 2-м месте, уступая только по дополнительным показателям.
    • На 3-й строчке расположился «Ювентус», отстающий от миланских команд на 2 балла.

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    Источник: Tuttomercatoweb

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