Шевченко поделился ожиданиями от чемпионской гонки в Серии А

Андрей Шевченко порассуждал о фаворитах в борьбе за чемпионство в сезоне Серии А-2023/24.

«Кто сможет конкурировать с «Интером»? По ходу сезона всегда наступает момент, когда кто-то появляется. Сейчас еще рано говорить.

«Интер» очень хорошо начал сезон, это даeт ему возможность спокойно смотреть в будущее.

Но я думаю, что другие команды вмешаются в борьбу – жду, что «Милан» будет в их числе», – сказал Шевченко.