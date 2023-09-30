Шевченко поделился ожиданиями от чемпионской гонки в Серии А

Андрей Шевченко порассуждал о фаворитах в борьбе за чемпионство в сезоне Серии А-2023/24.
«Кто сможет конкурировать с «Интером»? По ходу сезона всегда наступает момент, когда кто-то появляется. Сейчас еще рано говорить.
«Интер» очень хорошо начал сезон, это даeт ему возможность спокойно смотреть в будущее.
Но я думаю, что другие команды вмешаются в борьбу – жду, что «Милан» будет в их числе», – сказал Шевченко.
- «Интер» лидирует в чемпионате Италии с 15 очками в 6 турах.
- «Милан» идет на 2-м месте, уступая только по дополнительным показателям.
- На 3-й строчке расположился «Ювентус», отстающий от миланских команд на 2 балла.
Источник: Tuttomercatoweb