Моуринью прокомментировал худший старт сезона в своей карьере

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отреагировал на разгромное поражение от «Дженоа» со счетом 1:4.

Команда Моуринью опустилась на 16-е место в таблице Серии А.

«Рома» набрала пять очков в шести турах Серии А.

Это худший старт сезона в тренерской карьере 60-летнего специалиста.

«Сейчас каждый удар, который мы даем нанести, оборачивается голом. Это не упрек в адрес Руя Патрисиу, а констатация факта. Я чувствую это, находясь у боковой линии, и думаю, что игроки тоже чувствуют некоторое волнение на поле.

Это худший мой старт в карьере. Но при этом, кажется, «Рома» впервые в истории сыграла в двух еврокубковых финалах подряд.

Нам некогда плакать. Мы можем плакать внутри, потому что все это ранит наши сердца, особенно мое, учитывая мою связь с фанатами «Ромы». Но завтра мы вернемся к работе. Следующая игра тоже может принести три очка, не семь и не восемь, но она для нас крайне важна», – сказал Моуринью.