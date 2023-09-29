Моуринью установил личный антирекорд

Жозе Моуринью еще никогда так плохо не стартовал в национальном чемпионате.
В этом сезоне «Рома» под руководством португальца набрала пять очков в шести турах Серии А – это худший показатель в тренерской карьере 60-летнего специалиста.
Ранее антирекордом было семь очков в шести турах АПЛ в сезоне-2015/16 – тогда Моуринью возглавлял «Челси».
- «Рома» в четверг была разгромлена «Дженоа» со счетом 1:4.
- Команда Моуринью опустилась на 16-е место в таблице Серии А.
- До зоны вылета – 2 очка.
Источник: Football Italia