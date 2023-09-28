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    • В Госдуме уверены, что УЕФА не будет прогибаться под страны, отказывающиеся играть с Россией

    В Госдуме уверены, что УЕФА не будет прогибаться под страны, отказывающиеся играть с Россией

    Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на бойкот нескольких европейских стран в отношении матчей с юношескими сборными России.

    «Это было ожидаемо. Но УЕФА не будет ни перед кем прогибаться. А к тем, кто будет бойкотировать, нужно применять санкции.

    Примеру УЕФА, думаю, последуют и остальные спортивные федерации», – сказал Свищев.

    • 26 сентября УЕФА предложил допустить сборную России до 17 лет к турнирам в нейтральном статусе.
    • О бойкоте уже объявили Норвегия, Литва, Дания, Швеция, Англия, Польша, Украина и Латвия.

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5523

      Эном айс 1 час назад

      Окстись, Сухосвищев.
      Сейчас германцы с лягушатниками взбрыыкнут ещё и поедут наши дети
      на местечковую спартакиаду.
      С флагом и гимном.(

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2594

      Январь 59 1 час назад

      А что Госдума уже прогнулась, и согласилась играть без Флага России, без Гимна России, и без Формы, может и на радужные трусики согласиться?

      3
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      Рейтинг: +16476

      Алексей З 1 час назад

      С чего это вы уверены ?
      Вот уже 8 стран отказалось, хз что дальше будет.

      0
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      Рейтинг: +2194

      Fialet 1 час назад

      Зато вы суки продажные похоже готовы прогнуться под запад, согласившись играть без флага и гимна.

      4
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