В Госдуме уверены, что УЕФА не будет прогибаться под страны, отказывающиеся играть с Россией

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на бойкот нескольких европейских стран в отношении матчей с юношескими сборными России.
«Это было ожидаемо. Но УЕФА не будет ни перед кем прогибаться. А к тем, кто будет бойкотировать, нужно применять санкции.
Примеру УЕФА, думаю, последуют и остальные спортивные федерации», – сказал Свищев.
- 26 сентября УЕФА предложил допустить сборную России до 17 лет к турнирам в нейтральном статусе.
- О бойкоте уже объявили Норвегия, Литва, Дания, Швеция, Англия, Польша, Украина и Латвия.
Источник: ТАСС