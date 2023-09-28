В Госдуме уверены, что УЕФА не будет прогибаться под страны, отказывающиеся играть с Россией

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на бойкот нескольких европейских стран в отношении матчей с юношескими сборными России.

«Это было ожидаемо. Но УЕФА не будет ни перед кем прогибаться. А к тем, кто будет бойкотировать, нужно применять санкции.

Примеру УЕФА, думаю, последуют и остальные спортивные федерации», – сказал Свищев.