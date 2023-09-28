Изидор назвал причину ухода из «Локомотива»

Нападающий «Зенит» Вильсон Изидор объяснил, почему решил уйти из «Локомотива» этим летом.

«Летом я понял, что мне нужно что-то менять, решил принять новый вызов в карьере, и я сообщил об этом руководству клуба.

С чем это связано? Скажу так: в определeнные моменты мне не хватало доверия от тренерского штаба, иногда я его совсем не ощущал. Помню, у меня была серия в прошлом сезоне, когда я отличился семь раз в восьми играх, или что-то около того, но при этом всe равно не попадал в стартовый состав.

Безусловно, выбор всегда за главным тренером. Возможно, он больше доверял другим игрокам, чем мне. Всe меньше и меньше мне хотелось каждый раз оставаться на скамейке запасных», – сказал Изидор.