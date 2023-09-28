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    Изидор назвал причину ухода из «Локомотива»

    Нападающий «Зенит» Вильсон Изидор объяснил, почему решил уйти из «Локомотива» этим летом.

    «Летом я понял, что мне нужно что-то менять, решил принять новый вызов в карьере, и я сообщил об этом руководству клуба.

    С чем это связано? Скажу так: в определeнные моменты мне не хватало доверия от тренерского штаба, иногда я его совсем не ощущал. Помню, у меня была серия в прошлом сезоне, когда я отличился семь раз в восьми играх, или что-то около того, но при этом всe равно не попадал в стартовый состав.

    Безусловно, выбор всегда за главным тренером. Возможно, он больше доверял другим игрокам, чем мне. Всe меньше и меньше мне хотелось каждый раз оставаться на скамейке запасных», – сказал Изидор.

    • «Зенит» арендовал француза у «Локомотива» за 1,35 млн евро с обязательством выкупа.
    • Нападающий забил 1 гол в 3 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +684

      НикКин 56 минут назад

      Да говорите уже вы прямо что деньги

      0
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      Рейтинг: +10

      geriopoe 1 час назад

      Парни, не ведитесь, как я, на всякие паблики и каналы по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сервис по фразе: «платиновый прогноз». 10 лет ему! На первом месте выходит. Доверять можно. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!

      0
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      Рейтинг: +11866

      alp 2 часа назад

      сказал бы проще - сцыкотно жить в Москве стало...

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