Изидор назвал причину ухода из «Локомотива»

Нападающий «Зенит» Вильсон Изидор объяснил, почему решил уйти из «Локомотива» этим летом.
«Летом я понял, что мне нужно что-то менять, решил принять новый вызов в карьере, и я сообщил об этом руководству клуба.
С чем это связано? Скажу так: в определeнные моменты мне не хватало доверия от тренерского штаба, иногда я его совсем не ощущал. Помню, у меня была серия в прошлом сезоне, когда я отличился семь раз в восьми играх, или что-то около того, но при этом всe равно не попадал в стартовый состав.
Безусловно, выбор всегда за главным тренером. Возможно, он больше доверял другим игрокам, чем мне. Всe меньше и меньше мне хотелось каждый раз оставаться на скамейке запасных», – сказал Изидор.
- «Зенит» арендовал француза у «Локомотива» за 1,35 млн евро с обязательством выкупа.
- Нападающий забил 1 гол в 3 матчах.
Источник: «Чемпионат»