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    • Марио Фернандес объяснил свой уход из ЦСКА в 2022 году: «Политика не имела значения»

    Марио Фернандес объяснил свой уход из ЦСКА в 2022 году: «Политика не имела значения»

    Защитник «Зенита» Марио Фернандес рассказал, почему решил в прошлом году покинуть ЦСКА.

    – Весна 2022-го, ты покидаешь ЦСКА. С какой мотивацией? Мне кажется, главных стимулов было два – ситуация в России и около нее и приближающееся рождение ребенка.

    – Политическая ситуация не имела значения. Об этом говорит тот факт, что я вернулся, я здесь, в России. А вот про семейную историю – правда.

    Жена находилась на позднем сроке беременности. А у меня за спиной – 10 лет интенсивной карьеры в ЦСКА. За этот период накопилась усталость.

    Семья и профессиональная карьера – не особенно совместимые вещи. Мне хотелось немного перевести дух, освежить голову, отдохнуть от всего. От карьеры в том числе.

    • Бразилец провел в ЦСКА 10 лет (2012-2022).
    • Прошедшим летом Марио мог вернуться в московский клуб, но выбрал «Зенит».
    • После этого футболиста сочли предателем.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 09:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      Сергей-Викторов-vkontakte 1 минуту назад

      Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 10-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «платиновый прогноз»». На МАТЧ ТВ про них сюжет был. Прогнозы играют до победы!

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