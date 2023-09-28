Марио Фернандес объяснил свой уход из ЦСКА в 2022 году: «Политика не имела значения»

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Защитник «Зенита» Марио Фернандес рассказал, почему решил в прошлом году покинуть ЦСКА.
– Весна 2022-го, ты покидаешь ЦСКА. С какой мотивацией? Мне кажется, главных стимулов было два – ситуация в России и около нее и приближающееся рождение ребенка.
– Политическая ситуация не имела значения. Об этом говорит тот факт, что я вернулся, я здесь, в России. А вот про семейную историю – правда.
Жена находилась на позднем сроке беременности. А у меня за спиной – 10 лет интенсивной карьеры в ЦСКА. За этот период накопилась усталость.
Семья и профессиональная карьера – не особенно совместимые вещи. Мне хотелось немного перевести дух, освежить голову, отдохнуть от всего. От карьеры в том числе.
- Бразилец провел в ЦСКА 10 лет (2012-2022).
- Прошедшим летом Марио мог вернуться в московский клуб, но выбрал «Зенит».
- После этого футболиста сочли предателем.