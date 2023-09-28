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    • У футболиста «Валенсии» обнаружили нейромоторное расстройство

    У футболиста «Валенсии» обнаружили нейромоторное расстройство

    Левый защитник «Валенсии» Хесус Васкес оказался болен.

    20-летнему футболисту поставили диагноз «нейромоторное расстройство».

    «Васкесу потребовалось медицинское обследование в специализированном центре из‑за нейромоторного расстройства, остро проявившегося несколько недель назад.

    После прохождения обследования он начнет лечение и процесс реабилитации», – говорится в пресс-релизе «Валенсии».

    Сам Васкес признался, что ожидал худшего.

    «После пяти дней в больнице, полных молчания и неопределенности, диагноз мог напугать еще сильнее, и мне пришлось бы всe бросить.

    Но мы думаем, что всe сложилось хорошо. Надеюсь, что смогу начать лечение как можно скорее, чтобы вернуться к товарищам по команде», – написал он в соцсетях.

    • Нейромоторное расстройство сопровождается нарушением моторики движений.
    • Также возможны речевые судороги при заикании.

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    Источник: сайт «Валенсии»

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