У футболиста «Валенсии» обнаружили нейромоторное расстройство

Левый защитник «Валенсии» Хесус Васкес оказался болен.

20-летнему футболисту поставили диагноз «нейромоторное расстройство».

«Васкесу потребовалось медицинское обследование в специализированном центре из‑за нейромоторного расстройства, остро проявившегося несколько недель назад.

После прохождения обследования он начнет лечение и процесс реабилитации», – говорится в пресс-релизе «Валенсии».

Сам Васкес признался, что ожидал худшего.

«После пяти дней в больнице, полных молчания и неопределенности, диагноз мог напугать еще сильнее, и мне пришлось бы всe бросить.

Но мы думаем, что всe сложилось хорошо. Надеюсь, что смогу начать лечение как можно скорее, чтобы вернуться к товарищам по команде», – написал он в соцсетях.