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  • У футболиста «Валенсии» обнаружили нейромоторное расстройство

У футболиста «Валенсии» обнаружили нейромоторное расстройство

28 сентября 2023, 09:41

Левый защитник «Валенсии» Хесус Васкес оказался болен.

20-летнему футболисту поставили диагноз «нейромоторное расстройство».

«Васкесу потребовалось медицинское обследование в специализированном центре из‑за нейромоторного расстройства, остро проявившегося несколько недель назад.

После прохождения обследования он начнет лечение и процесс реабилитации», – говорится в пресс-релизе «Валенсии».

Сам Васкес признался, что ожидал худшего.

«После пяти дней в больнице, полных молчания и неопределенности, диагноз мог напугать еще сильнее, и мне пришлось бы всe бросить.

Но мы думаем, что всe сложилось хорошо. Надеюсь, что смогу начать лечение как можно скорее, чтобы вернуться к товарищам по команде», – написал он в соцсетях.

  • Нейромоторное расстройство сопровождается нарушением моторики движений.
  • Также возможны речевые судороги при заикании.

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Источник: сайт «Валенсии»
Испания. Примера Валенсия Васкес Хесус
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