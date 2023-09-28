У футболиста «Валенсии» обнаружили нейромоторное расстройство

Левый защитник «Валенсии» Хесус Васкес оказался болен.
20-летнему футболисту поставили диагноз «нейромоторное расстройство».
«Васкесу потребовалось медицинское обследование в специализированном центре из‑за нейромоторного расстройства, остро проявившегося несколько недель назад.
После прохождения обследования он начнет лечение и процесс реабилитации», – говорится в пресс-релизе «Валенсии».
Сам Васкес признался, что ожидал худшего.
«После пяти дней в больнице, полных молчания и неопределенности, диагноз мог напугать еще сильнее, и мне пришлось бы всe бросить.
Но мы думаем, что всe сложилось хорошо. Надеюсь, что смогу начать лечение как можно скорее, чтобы вернуться к товарищам по команде», – написал он в соцсетях.
- Нейромоторное расстройство сопровождается нарушением моторики движений.
- Также возможны речевые судороги при заикании.
Источник: сайт «Валенсии»