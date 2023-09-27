Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович высказался об искусственном поле на стадионе «Газовик».

«Трудно сказать, стоит ли менять искусственный газон на стадионе «Оренбурга». Летом там бывает до +37, а в ноябре или марте до -10. Ну и как при таких погодных условиях играть на настоящей траве?

Считаю, для нашего клуба иметь синтетическое поле – огромное преимущество. Весной и в конце октября у нас в Оренбурге топовый газон, в то время как на других стадионах в России невозможно играть на настоящей траве – есть риск получить травму», – сказал Башич.