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    • Защитник «Оренбурга» Гойкович: «Синтетическое поле – наше огромное преимущество»

    Защитник «Оренбурга» Гойкович: «Синтетическое поле – наше огромное преимущество»

    Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович высказался об искусственном поле на стадионе «Газовик».

    «Трудно сказать, стоит ли менять искусственный газон на стадионе «Оренбурга». Летом там бывает до +37, а в ноябре или марте до -10. Ну и как при таких погодных условиях играть на настоящей траве?

    Считаю, для нашего клуба иметь синтетическое поле – огромное преимущество. Весной и в конце октября у нас в Оренбурге топовый газон, в то время как на других стадионах в России невозможно играть на настоящей траве – есть риск получить травму», – сказал Башич.

    • «Оренбург» идет 13-м в РПЛ.
    • Следующий соперник – «Зенит» (30 сентября).

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    Источник: Sport24

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