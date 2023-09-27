В РФС прокомментировали решение УЕФА допустить юниорские сборные России

В РФС отреагировали на допуск сборной России до 17 лет к участию в турнирах под эгидой УЕФА в нейтральном статусе.
«Допуск российских юниорских сборных – важный шаг к возвращению России к официальным международным матчам.
В ближайшее время РФС обсудит с УЕФА конкретные условия и детали участия наших юниорских команд в соревнованиях под эгидой УЕФА.
Мы также продолжим вести диалог с УЕФА о возвращении наших клубов, взрослых и молодeжных сборных команд к официальным международным соревнованиям», – сообщили в службе коммуникаций РФС.
- В случае допуска российские юниоры будут выступать без гимна и флага.
- Также им запретят играть на территории РФ.
- Сборные России старше 17 лет и российские клубы будут отстранены до окончания СВО.
Источник: «Чемпионат»