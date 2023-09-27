В РФС прокомментировали решение УЕФА допустить юниорские сборные России

В РФС отреагировали на допуск сборной России до 17 лет к участию в турнирах под эгидой УЕФА в нейтральном статусе.

«Допуск российских юниорских сборных – важный шаг к возвращению России к официальным международным матчам.

В ближайшее время РФС обсудит с УЕФА конкретные условия и детали участия наших юниорских команд в соревнованиях под эгидой УЕФА.

Мы также продолжим вести диалог с УЕФА о возвращении наших клубов, взрослых и молодeжных сборных команд к официальным международным соревнованиям», – сообщили в службе коммуникаций РФС.