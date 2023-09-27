Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • В РФС прокомментировали решение УЕФА допустить юниорские сборные России

    В РФС прокомментировали решение УЕФА допустить юниорские сборные России

    В РФС отреагировали на допуск сборной России до 17 лет к участию в турнирах под эгидой УЕФА в нейтральном статусе.

    «Допуск российских юниорских сборных – важный шаг к возвращению России к официальным международным матчам.

    В ближайшее время РФС обсудит с УЕФА конкретные условия и детали участия наших юниорских команд в соревнованиях под эгидой УЕФА.

    Мы также продолжим вести диалог с УЕФА о возвращении наших клубов, взрослых и молодeжных сборных команд к официальным международным соревнованиям», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

    • В случае допуска российские юниоры будут выступать без гимна и флага.
    • Также им запретят играть на территории РФ.
    • Сборные России старше 17 лет и российские клубы будут отстранены до окончания СВО.

    Новости по теме
    «Будет протест»: в Швеции анонсировали бойкот матчей с юниорскими сборными России
    Губерниев прокомментировал бойкот Англии и Украины турниров с детьми из России
    Сын Ковальчука вызван в сборную России-U14: он играет в академии «Сан-Паулу» в Бразилии
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:21
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +19951

      NewLife 53 минуты назад

      Артель "Напрасный труд", состоящая из дармоедов чиновников РФС, сейчас продемонстрирует кипучую деятельность с известным результатом.

      1
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+