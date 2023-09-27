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  • Украина отреагировала на предложение УЕФА вернуть сборную России к турнирам

Украина отреагировала на предложение УЕФА вернуть сборную России к турнирам

27 сентября 2023, 10:18
4

Украинская ассоциация футбола (УАФ) призвала остальные страны бойкотировать матчи с участием сборной России.

Ранее УЕФА допустил, что вернет юношескую российскую команду к турнирам в нейтральном статусе.

«УАФ решительно осуждает решение УЕФА о возвращении в международные соревнования команд U17 из РФ. Украинская ассоциация футбола настаивает на сохранении предыдущих решений УЕФА и ФИФА по недопущению всех российских команд к участию в международных соревнованиях под эгидой данных организаций.

УАФ подтверждает, что не будет участвовать ни в каких соревнованиях с участием российских команд и обращается в другие ассоциации-члены УЕФА с просьбой бойкотировать возможные матчи с участием команд из РФ при условии их допуска.

Решительно призываем УЕФА пересмотреть данное решение и оставить в силе предварительное решение о полном отстранении любых команд от участия в международных соревнованиях», – говорится в заявлении УАФ.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия (до 18)
Комментарии (4)
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ilichkadr
1695799728
"УАФ подтверждает, что не будет участвовать ни в каких соревнованиях с участием российских команд" Не участвуйте. Никто за уши тащить не будет............
Ответить
Январь 59
1695804814
Вот и хорошо, если Украина не будет принимать участие в юношеском турнире. Гнать террористическое недогосударство404 из всех международных организаций.
Ответить
odessakmv
1695806704
УЕФА заменят уринские на Новороссийские
Ответить
alp
1695814026
глядишь, так и чемпионат мира возьмем!
Ответить
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