Украина отреагировала на предложение УЕФА вернуть сборную России к турнирам

Украинская ассоциация футбола (УАФ) призвала остальные страны бойкотировать матчи с участием сборной России.

Ранее УЕФА допустил, что вернет юношескую российскую команду к турнирам в нейтральном статусе.

«УАФ решительно осуждает решение УЕФА о возвращении в международные соревнования команд U17 из РФ. Украинская ассоциация футбола настаивает на сохранении предыдущих решений УЕФА и ФИФА по недопущению всех российских команд к участию в международных соревнованиях под эгидой данных организаций.

УАФ подтверждает, что не будет участвовать ни в каких соревнованиях с участием российских команд и обращается в другие ассоциации-члены УЕФА с просьбой бойкотировать возможные матчи с участием команд из РФ при условии их допуска.

Решительно призываем УЕФА пересмотреть данное решение и оставить в силе предварительное решение о полном отстранении любых команд от участия в международных соревнованиях», – говорится в заявлении УАФ.