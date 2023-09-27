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    • Украина отреагировала на предложение УЕФА вернуть сборную России к турнирам

    Украина отреагировала на предложение УЕФА вернуть сборную России к турнирам

    Украинская ассоциация футбола (УАФ) призвала остальные страны бойкотировать матчи с участием сборной России.

    Ранее УЕФА допустил, что вернет юношескую российскую команду к турнирам в нейтральном статусе.

    «УАФ решительно осуждает решение УЕФА о возвращении в международные соревнования команд U17 из РФ. Украинская ассоциация футбола настаивает на сохранении предыдущих решений УЕФА и ФИФА по недопущению всех российских команд к участию в международных соревнованиях под эгидой данных организаций.

    УАФ подтверждает, что не будет участвовать ни в каких соревнованиях с участием российских команд и обращается в другие ассоциации-члены УЕФА с просьбой бойкотировать возможные матчи с участием команд из РФ при условии их допуска.

    Решительно призываем УЕФА пересмотреть данное решение и оставить в силе предварительное решение о полном отстранении любых команд от участия в международных соревнованиях», – говорится в заявлении УАФ.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16430

      Алексей З 1 час назад

      Не понимаю , зачем Бомбардир выкладывает здесь политические заморочки ?
      Походу сиськи и желтизна привлекают мало посетителей , а вот на политические темы ждут аншлаг ?
      Что здесь обсуждать или кто в здравом уме ждали другого от УАФ ?
      Всё логично.

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      Рейтинг: +20003

      ilichkadr 1 час назад

      "УАФ подтверждает, что не будет участвовать ни в каких соревнованиях с участием российских команд"
      Не участвуйте. Никто за уши тащить не будет............

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