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    • Глушаков прокомментировал возвращение юношеских команд России к турнирам от УЕФА

    Глушаков прокомментировал возвращение юношеских команд России к турнирам от УЕФА

    Полузащитник костромского «Спартака» Денис Глушаков.высказался о потенциальном возвращении сборной России до 17 лет к участию в турнирах под эгидой УЕФА в нейтральном статусе.

    «Со временем должно всe нормализоваться, потихоньку будут давать нашим ребятам играть в еврокубках и других соревнованиях, таких как чемпионат Европы – сначала на молодeжном уровне, а потом и на взрослом.

    Всe идeт планомерно, всему своe время, и я думаю, всe будет хорошо», – сказал Глушаков.

    • В случае допуска российские юниоры будут выступать без гимна и флага.
    • Также им запретят играть на территории РФ.
    • Сборные России старше 17 лет и российские клубы будут отстранены до окончания СВО.

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    Источник: ТАСС

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