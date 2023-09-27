Глушаков прокомментировал возвращение юношеских команд России к турнирам от УЕФА

Полузащитник костромского «Спартака» Денис Глушаков высказался о потенциальном возвращении сборной России до 17 лет к участию в турнирах под эгидой УЕФА в нейтральном статусе.
«Со временем должно всe нормализоваться, потихоньку будут давать нашим ребятам играть в еврокубках и других соревнованиях, таких как чемпионат Европы – сначала на молодeжном уровне, а потом и на взрослом.
Всe идeт планомерно, всему своe время, и я думаю, всe будет хорошо», – сказал Глушаков.
- В случае допуска российские юниоры будут выступать без гимна и флага.
- Также им запретят играть на территории РФ.
- Сборные России старше 17 лет и российские клубы будут отстранены до окончания СВО.
Источник: ТАСС