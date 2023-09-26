В среду, 27 сентября, состоится матч «Реал» – «Лас-Пальмас». Начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени.

«Реал»

«Сливочные» идут на третьем месте в чемпионате страны, имея в своем активе только 15 очков. Команда, даже после поражения от мадридского «Атлетика», имеет шансы вернуться на лидирующие позиции – отставание мадридцев от лидирующих «Барселоны» и «Жироны» составляет одно очко. Отметим, что «Реал» в нынешнем розыгрыше чемпионата выиграл в пяти встречах, а также потерпел одно поражение. Команда наколотила 11 голов, но при этом пропустила 6 мячей.

«Лас-Пальмас»

Один из середняков национального первенства вполне ожидаемо стартовал в новом розыгрыше Примеры. Команда с багажом из одной победы, двух ничьих и трех поражений идет на 15 месте, имея в своем активе пять очков. Отметим, «Лас-Пальмас» забил два гола и пропустил четыре мяча.

Факты

История противостояния команд насчитывает 78 игр, в которых «Реал» побеждал 53 раза. «Лас-Пальмас» же выигрывал у соперника 9 раз.

Наш прогноз на игру

«Реал» – безусловный фаворит предстоящей встречи. Наверняка команда Анчелотти и наберет три очка. Наш прогноз – победа мадридского «Реала» (1.23), ТБ 2.5 (1.41).