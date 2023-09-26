Мусиала назвал своих кумиров детства

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала рассказал, чьей игрой он восхищался в детстве.

«Назову Месси и Неймара. Они всегда излучали много радости на поле. Их манера дриблинга – это развлекательный фактор. Мне всегда это в них нравилось.

Развлечение – это то, чего я хочу в своей игре. Я хочу развлекать фанатов», – заявил Мусиала.