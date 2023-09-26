Мусиала назвал своих кумиров детства

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала рассказал, чьей игрой он восхищался в детстве.
«Назову Месси и Неймара. Они всегда излучали много радости на поле. Их манера дриблинга – это развлекательный фактор. Мне всегда это в них нравилось.
Развлечение – это то, чего я хочу в своей игре. Я хочу развлекать фанатов», – заявил Мусиала.
- Прошедшим летом Месси и Неймар покинули Европу.
- Аргентинец уехал в «Интер Майами», бразилец – в «Аль-Хиляль».
- Ранее они вместе выступали за «Барселону» и «ПСЖ».
Источник: OneFootball