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    • «Рубин» показал речь Рахимова в раздевалке после победы над «Факелом»

    «Рубин» показал речь Рахимова в раздевалке после победы над «Факелом»

    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов обратился к команде после выигранного матча 9-го тура РПЛ против «Факела».

    • Казанцы победили на выезде со счетом 1:0.
    • Набрав 3 очка, они покинули зону вылета.

    «Пацаны! Можете, когда хотите. Только так разворачивается ситуация. Потому что я не зря сказал до матча в интервью, что эта команда находится не на своем месте, не на том, на котором должна быть.

    Вы понимаете, что фарт разворачивается только через вот эту борьбу, через жажду эту, через желание быть выше, и сегодня все это показали!

    Мы не должны останавливаться и не имеет значения, с кем мы играем. Мы должны умирать на поле в каждом матче.

    Сегодня – великолепно! Отлично отработали, бились, сражались даже там, где соперник нагнетал, вы отрабатывали до конца, играли в мяч жестко, шли в стык, все это было.

    Это нужно сохранить и готовиться к следующей игре. С победой вас! Молодцы!» – сказал Рахимов.

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    Источник: «Бомбардир»

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    25.09.2023 22:45
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