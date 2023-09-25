РПЛ. «Рубин» на выезде победил «Факел» (1:0) и покинул зону вылета

Победа была важна каждой из сторон. Бескомпромиссная борьба по всему полю и жесткая игра, вот что запомнилось по этому матчу. Голевые моменты у Рубина были все же острее. Хотя все шло к ничьей но в самом конце матча Рубин сумел забить важный мяч. В компенсированное время Факел провел в постоянных атаках но сравнять счет так и не удалось.
Рубин с победой.
«Рубин» добыл гостевую победу над «Факелом» в 9-м туре чемпионата России.
Итоговый счет – 1:0 в пользу казанцев. Единственный гол на 85-й минуте забил Валентин Вада.
Набрав три очка, «Рубин» покинул зону вылета и догнал идущий на 11-м месте «Ростов». «Факел» с пятью баллами остался на последней строчке.
Россия. РПЛ. 9-й тур
Факел (Воронеж) – Рубин (Казань) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Вада, 85.