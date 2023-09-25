Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • РПЛ. «Рубин» на выезде победил «Факел» (1:0) и покинул зону вылета

    РПЛ. «Рубин» на выезде победил «Факел» (1:0) и покинул зону вылета

    «Рубин» добыл гостевую победу над «Факелом» в 9-м туре чемпионата России.

    Итоговый счет – 1:0 в пользу казанцев. Единственный гол на 85-й минуте забил Валентин Вада.

    Набрав три очка, «Рубин» покинул зону вылета и догнал идущий на 11-м месте «Ростов». «Факел» с пятью баллами остался на последней строчке.

    Россия. РПЛ. 9-й тур

    Факел (Воронеж) – Рубин (Казань) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Вада, 85.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новости по теме
    18-летний защитник «Рубина» установил рекорд сезона РПЛ
    Стали известны стартовые составы на матч «Факел» – «Рубин»: 9 тур РПЛ
    «Факел» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2023
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:54
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +102612

      zigbert 5 минут назад

      Победа была важна каждой из сторон. Бескомпромиссная борьба по всему полю и жесткая игра, вот что запомнилось по этому матчу. Голевые моменты у Рубина были все же острее. Хотя все шло к ничьей но в самом конце матча Рубин сумел забить важный мяч. В компенсированное время Факел провел в постоянных атаках но сравнять счет так и не удалось.
      Рубин с победой.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 