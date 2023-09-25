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    «Это уже дно»: Вяльбе раскритиковала поведение Дзюбы

    Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе раскритиковала нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу за его юмористическое шоу.

    «Такими способами – нет, это все фигня. Если Дзюба забьет за чемпионат 15 голов, то у него будет гораздо больше болельщиков, нежели чем после этого шоу. Тем более у него дети есть. Нафиг это вообще надо? Не надо до дна опускаться, это уже дно.

    За последние года четыре много казусов с ним происходило. Во многом он сам виноват. Из-за того, что сейчас слишком много этой жуткой интернет-паутины, люди сразу могут забыть, что совсем недавно он был лучшим нашим футболистом. Многие на него чуть ли не Богу молились.

    Как спортсмен он мне очень нравился. Не люблю, когда из-за какой-то оплошности, глупости человека втаптывают в грязь», – сказал Вяльбе.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 15:53
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +78

      Паровозов 44 минуты назад

      Можно ещё послушать мнение президента шахматной федерации .

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      Рейтинг: +10

      Олег-Нек-vkontakte 54 минуты назад

      Парни, сейчас в самом разгаре Лига Чемпионов в футболе. Есть отличный сервис прогнозов. Найти его можно в любом поиске по фразе «серебряный прогноз». Выходит на первом месте. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантии. Работают с 2013 года.

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      Рейтинг: +1895

      Таврида 1 час назад

      Это она еще хоум-видео Дзюбы не посмотрела)

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      Рейтинг: +14957

      Skull_Boy 1 час назад

      Полнейше дно это биатлон и лыжи

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      Рейтинг: +4392

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Не слишком ли много уделяется внимания сбитому лётчику? Ему и нужен как раз такой хайп. Гыгыгы

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