«Это уже дно»: Вяльбе раскритиковала поведение Дзюбы

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе раскритиковала нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу за его юмористическое шоу.

«Такими способами – нет, это все фигня. Если Дзюба забьет за чемпионат 15 голов, то у него будет гораздо больше болельщиков, нежели чем после этого шоу. Тем более у него дети есть. Нафиг это вообще надо? Не надо до дна опускаться, это уже дно.

За последние года четыре много казусов с ним происходило. Во многом он сам виноват. Из-за того, что сейчас слишком много этой жуткой интернет-паутины, люди сразу могут забыть, что совсем недавно он был лучшим нашим футболистом. Многие на него чуть ли не Богу молились.

Как спортсмен он мне очень нравился. Не люблю, когда из-за какой-то оплошности, глупости человека втаптывают в грязь», – сказал Вяльбе.