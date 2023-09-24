Семак высказался о домашнем поражении «Зенита» от «Локомотива»

Семак физрук, если после ухода Малкома не может наладить игру в нападении, а в защите как всегда последние 6 лет бардак, если бы у него забирали каждый год по три четыре ключевых игрока, как это происходит у Осинькина в Самаре то Семак бы уже давно вылетел в ФНЛ или его просто отправили во вторую лигу в УФУ. Не понимаю как с таким набором игроков так беззубо играть значит ты не тренер и тебе пора подать в отставку будь же мужиком, а не тряпкой постоянно оправдывающейся мол так бывает или так случается. Все твои чемпионства фиговые.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на поражение от «Локомотива» в 9-м туре РПЛ (1:2).
- «Зенит» забил первым.
- «Локомотив» вырвал победу благодаря голу Наира Тикнизяна на 90+1 минуте.
- Москвичи победили в Санкт-Петербурге впервые за 6 лет.
«Игра разбилась на отрезки. Начали неплохо, дальше отдали инициативу, много позволяли соперникам. Второй тайм был лучше, но нам не хватало последней передачи, чтобы забить второй мяч. А в завершении ошиблись, пропустили. Такие матчи бывают. В этом сезоне их становится очень много. Будем работать, готовиться к следующему матчу. Поражение неприятное», – сказал Семак.