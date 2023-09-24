Семак высказался о домашнем поражении «Зенита» от «Локомотива»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на поражение от «Локомотива» в 9-м туре РПЛ (1:2).

«Зенит» забил первым.

«Локомотив» вырвал победу благодаря голу Наира Тикнизяна на 90+1 минуте.

Москвичи победили в Санкт-Петербурге впервые за 6 лет.

«Игра разбилась на отрезки. Начали неплохо, дальше отдали инициативу, много позволяли соперникам. Второй тайм был лучше, но нам не хватало последней передачи, чтобы забить второй мяч. А в завершении ошиблись, пропустили. Такие матчи бывают. В этом сезоне их становится очень много. Будем работать, готовиться к следующему матчу. Поражение неприятное», – сказал Семак.