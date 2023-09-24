Федун призвал Абаскаля менять Промеса

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун дал совет главному тренеру Гильермо Абаскалю насчет нападающего Квинси Промеса.

«Команда практически имеет два состава. Да, были проблемы с определением того, кто будет играть. Но теперь Абаскаль, похоже, определился. Важно не бояться периодически менять Промеса. Думаю, что команда будет идти вперeд», – сказал Федун.