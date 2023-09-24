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    Федун призвал Абаскаля менять Промеса

    Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун дал совет главному тренеру Гильермо Абаскалю насчет нападающего Квинси Промеса.

    «Команда практически имеет два состава. Да, были проблемы с определением того, кто будет играть. Но теперь Абаскаль, похоже, определился. Важно не бояться периодически менять Промеса. Думаю, что команда будет идти вперeд», – сказал Федун.

    • У «Спартака» 3 сухие победы подряд.
    • Промес в команде с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).
    • «Спартак» отстает от 1-го места РПЛ на 2 очка.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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