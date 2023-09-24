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«Ростов» – ЦСКА: прогноз на матч 9 тура РПЛ, 24 сентября

24 сентября 2023, 11:02
1

В воскресенье, 24 сентября, состоится матч «Ростов» – ЦСКА. Начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.

«Ростов»

Южане, похоже, попали в затяжной игровой кризис, что сказывается на результатах команды. «Ростов» идет на 12 месте в турнирной таблице. Команда по два раза выиграла и сыграла вничью, а также потерпела четыре поражения. В активе подопечных Карпина 10 забитых голов, при этом южане пропустил 16 мячей.

ЦСКА

«Армейцы» идут на 7 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 12 очков. Отставание от лидеров чемпионата составляет 6 баллов. Отметим, «красно-синие» в нынешнем розыгрыше РПЛ по три раза сыграли вничью и выиграли, но при этом потерпели два поражения. Команда забила 16, а пропустила 12 мячей.

Факты

История противостояния команд насчитывает 68 матчей, в которых 18 раз побеждал «Ростов». Игроки ЦСКА 37 раз праздновали успех.

Наш прогноз на игру

В этой встрече «армейцы» выглядят фаворитом матча. На них и сделаем ставку. Наш прогноз – победа ЦСКА (2.32).

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Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ростов
Комментарии (1)
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zarsm
1695550549
Просто воду налили какую-то. Обоснований прогнозу 0. У цска как бы всей обороны считай не будет, этот факт, конечно не достоин вашего прогноза. Не позорьтесь плиз)))
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