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    «Ростов» – ЦСКА: прогноз на матч 9 тура РПЛ, 24 сентября

    В воскресенье, 24 сентября, состоится матч «Ростов» – ЦСКА. Начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.

    «Ростов»

    Южане, похоже, попали в затяжной игровой кризис, что сказывается на результатах команды. «Ростов» идет на 12 месте в турнирной таблице. Команда по два раза выиграла и сыграла вничью, а также потерпела четыре поражения. В активе подопечных Карпина 10 забитых голов, при этом южане пропустил 16 мячей.

    ЦСКА

    «Армейцы» идут на 7 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 12 очков. Отставание от лидеров чемпионата составляет 6 баллов. Отметим, «красно-синие» в нынешнем розыгрыше РПЛ по три раза сыграли вничью и выиграли, но при этом потерпели два поражения. Команда забила 16, а пропустила 12 мячей.

    Факты

    История противостояния команд насчитывает 68 матчей, в которых 18 раз побеждал «Ростов». Игроки ЦСКА 37 раз праздновали успех.

    Наш прогноз на игру

    В этой встрече «армейцы» выглядят фаворитом матча. На них и сделаем ставку. Наш прогноз – победа ЦСКА (2.32).

    Источник: Бомбардир

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