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    • Федотов рассказал, о чем общался с арбитром после матча «Ростов» – ЦСКА (3:3)

    Федотов рассказал, о чем общался с арбитром после матча «Ростов» – ЦСКА (3:3)

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов раскрыл подробности беседы с Сергеем Карасевым после окончания игры с «Ростовом».

    • Итоговый счет матча – 3:3.
    • Московская команда уступала 1:3 до 50-й минуты.

    – О чем после матча говорили с арбитром?

    – По некоторым решениям судейским. Поинтересовался о моменте в штрафной «Ростова», когда был наступ – почему не пенальти?

    Мне объяснили, на этом пожали друг другу руки, и все стало понятно.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      Роман-Таранов-vkontakte 1 час назад

      Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Есть отличный 10-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз». Сайт выходит на первом месте. МАТЧ ТВ о них говорил. Прогнозы играют до победы!

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      Рейтинг: +301

      ЗаЖиМ > Роман-Таранов-vkontakte 1 час назад

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