Федотов рассказал, о чем общался с арбитром после матча «Ростов» – ЦСКА (3:3)

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов раскрыл подробности беседы с Сергеем Карасевым после окончания игры с «Ростовом».

Итоговый счет матча – 3:3.

Московская команда уступала 1:3 до 50-й минуты.

– О чем после матча говорили с арбитром?

– По некоторым решениям судейским. Поинтересовался о моменте в штрафной «Ростова», когда был наступ – почему не пенальти?

Мне объяснили, на этом пожали друг другу руки, и все стало понятно.