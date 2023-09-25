Федотов рассказал, о чем общался с арбитром после матча «Ростов» – ЦСКА (3:3)

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов раскрыл подробности беседы с Сергеем Карасевым после окончания игры с «Ростовом».
- Итоговый счет матча – 3:3.
- Московская команда уступала 1:3 до 50-й минуты.
– О чем после матча говорили с арбитром?
– По некоторым решениям судейским. Поинтересовался о моменте в штрафной «Ростова», когда был наступ – почему не пенальти?
Мне объяснили, на этом пожали друг другу руки, и все стало понятно.