Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Акинфеев – о матче с «Ростовом»: «По справедливости вместо 2:1 на табло должно было быть 3:0 или 4:0»

    Акинфеев – о матче с «Ростовом»: «По справедливости вместо 2:1 на табло должно было быть 3:0 или 4:0»

    Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев считает, что «Ростов» имел все шансы разгромить его команду в 9-м туре РПЛ.

    • Итоговый счет матча – 3:3.
    • Московская команда к 50-й минуте уступала 1:3.

    «После быстрых забитых мячей у «Ростова» еще были моменты, которые он не реализовал. Особенно у Байрамяна, когда он в пустые ворота не попал.

    Там вместо 2:1 на табло должно было быть 3:0 или 4:0 в пользу «Ростова», по справедливости.

    Но, футбол тем и хорош, что может переворачиваться как‑то. Если команда дает слабину, то другая начинает сразу прибавлять.

    Будем стараться дальше, другого не остается», – сказал Акинфеев.

    Новости по теме
    Федотов рассказал, о чем общался с арбитром после матча «Ростов» – ЦСКА (3:3) 2
    Карпин назвал причину, по которой «Ростов» упустил победу над ЦСКА 5
    Федотов прокомментировал 3:3 с «Ростовом» 4
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:52
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 