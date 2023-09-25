Акинфеев – о матче с «Ростовом»: «По справедливости вместо 2:1 на табло должно было быть 3:0 или 4:0»

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев считает, что «Ростов» имел все шансы разгромить его команду в 9-м туре РПЛ.

Итоговый счет матча – 3:3.

Московская команда к 50-й минуте уступала 1:3.

«После быстрых забитых мячей у «Ростова» еще были моменты, которые он не реализовал. Особенно у Байрамяна, когда он в пустые ворота не попал.

Там вместо 2:1 на табло должно было быть 3:0 или 4:0 в пользу «Ростова», по справедливости.

Но, футбол тем и хорош, что может переворачиваться как‑то. Если команда дает слабину, то другая начинает сразу прибавлять.

Будем стараться дальше, другого не остается», – сказал Акинфеев.