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  • Акинфеев – о матче с «Ростовом»: «По справедливости вместо 2:1 на табло должно было быть 3:0 или 4:0»

Акинфеев – о матче с «Ростовом»: «По справедливости вместо 2:1 на табло должно было быть 3:0 или 4:0»

25 сентября 2023, 11:52
3

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев считает, что «Ростов» имел все шансы разгромить его команду в 9-м туре РПЛ.

  • Итоговый счет матча – 3:3.
  • Московская команда к 50-й минуте уступала 1:3.

«После быстрых забитых мячей у «Ростова» еще были моменты, которые он не реализовал. Особенно у Байрамяна, когда он в пустые ворота не попал.

Там вместо 2:1 на табло должно было быть 3:0 или 4:0 в пользу «Ростова», по справедливости.

Но, футбол тем и хорош, что может переворачиваться как‑то. Если команда дает слабину, то другая начинает сразу прибавлять.

Будем стараться дальше, другого не остается», – сказал Акинфеев.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ростов Акинфеев Игорь
Комментарии (3)
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cska1948
1695663335
Не понятно, про какую справедливость говорит Игорь? Понимаю, если бы судья не засчитал правильный гол, тогда можно говорить о справедливости, но если игрок не использует явный момент, так это проблема этого игрока,но ни как не справедливости.
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111ax
1695720851
может он и стареет, но проблемы ЦСКА явно не из-за позиции вратаря. Скамейки нет, тут основа то явно слабоватая, что уж говорить о скамейке
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